Cristian Castro enciende las redes con un nuevo y peculiar cambio de imagen

Cristian Castro sorprende con “nuevo” look. Foto: Instagram

Cristian Castro sorprendió en redes al aparecer con una imagen completamente diferente por lo que varios usuarios cuestionaron si se trataba de una broma del Día de los Inocentes o si el cantante se había sometido a una serie de “arreglitos”. En la fotografía que compartió en su cuenta de Instagram se puede ver al “Gallito Feliz” con importantes cambios en su cara.

Además de lucir una piel con pocas arrugas, su nariz se ve más delgada y definida, el mentón más pronunciado y con el hoyuelo marcado. Sus labios también parecían que tuvieron un cambio, pues se ven más voluptuosos. Los usuarios cuestionaron si se trataban de filtros o de algunos procedimientos estéticos.

Cristian Castro no es el único que usa filtros en la familia

El cantante no es el único integrante de su familia que ha sido criticado por usar filtros, su mamá Verónica Castro, lo hace de manera más recurrente, para lucir más joven y bella. Aquí la muestra

La primera vez que la actriz utilizó exceso de filtros en sus fotos fue en mayo, cuando compartió una foto al lado de su hermano José Alberto Castro mientras que él compartió la original.

Las críticas fueron grandes, pero Verónica Castro recalcó que ella pagó por la aplicación de edición y la usa para eso, el retoque de sus fotos.

“Hubo pique, Tito, de Photoshop, pero pues para eso lo compré y me divierto”, “Pues que yo ya hasta pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro, pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano, a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes, porque hace daño”, fueron los comentarios que escribió la también presentadora.