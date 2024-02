¡Polémica familiar! Cristian le dice drogadicto al “Loco” Valdés; hermano del cantante le responde

Hay polémica entre hermanos por declaraciones de Cristian Castro. Foto: Cuartoscuro

Cristian Castro encendió la polémica familiar luego de que asegurara que su fallecido papá, Manuel “Loco” Valdés, tenía problemas con el alcohol y las drogas, al grado de describirlo como “bastante drogadicto”. Las declaraciones no cayeron en gracia de su hermano Marcos Valdés, quien respondió fuertemente al hijo de Verónica Castro.

¿Qué dijo Cristian Castro de Manuel “Loco” Valdés?

En una entrevista en Argentina, país en el que radica desde hace un tiempo, Cristian Castro no tuvo reparos en hablar, poco, de las presuntas adicciones que habría enfrentado su famoso papá Manuel “Loco” Valdés, de quien, se espera, saquen una serie.

“Mi padre también muy drogadicto, bastante drogadicto. Muy dependiente del alcohol y de las drogas”.

Aunque las sorpresivas declaraciones del intérprete de “Azul” no pararon ahí, pues también habló de los hijos que, como él, tuvo fuera de su matrimonio.

“A pesar de que era una persona con problemas de adicciones, siempre estuvo con su mujer. Lamentablemente, cometió el error de tener tres hijos por fuera que, sí me parece un exceso. Pudo tener estos tres hijos por fuera, yo fui el último, y seguir casado”.

“Habla puras estupideces”: Marcos Valdés le contesta a su hermano

Las duras declaraciones que Cristian Castro hizo en Argentina llegaron a México, desatando la molestia de su hermano Marcos Valdés, quien no tardó en contestarle y afirmar que “habla puras estupideces”.

“Es mi padre y me duele en el alma escuchar algo así de mi papá. Por estupidez, por ignorante, por no saber de qué hablar a la hora habla puras estupideces. Canta divino, pero habla pura estupidez”.

Durante una entrevista con el programa Venga la alegría, Marcos mandó un fuerte mensaje a Cristian Castro.

“Lo único que sentí cuando escuché eso fue una enorme tristeza. Dije ‘por qué. Qué necesidad’. Cristian, ¿tú te drogaste con mi papá?, ¿tú te alcoholizaste con mi papá? Es una canallada, es atentar contra su propio padre”.

Además, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Marcos Valdés cuestionó a su hermano si tenía pruebas para afirmar que su padre tenía un problema de adicciones.

“¿Él se drogó con mi papá? ¿Cómo sabe que mi papá se drogaba? ¿Dónde tiene pruebas de que mi papá era drogadicto? Ninguno de nosotros, sus hijos, jamás, yo vi a mi padre drogarse. Se tomaba una copa, sí… pero decía ‘bueno y poquito, hijo’ lo que vayas a tomar”.

Incluso, lamentó las declaraciones de su hermano al desestimar la complicada salud que estaría enfrentando Verónica Castro, quien, según Cristian Castro, estaría “actuando” a que está enferma.

“Yo no sé qué esté pasando con él porque, de verdad, yo acababa de hablar con él cuando estuve en Acapulco y no entendí. Yo creo que ni a Verónica ni a nadie le gustó esa declaración. Yo estuve con Verónica y me consta los dolores que pasa mi adorada Verónica”