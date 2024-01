Me hizo ver mal: Cristian Castro le reclama a Luis Miguel

Cristian Castro le reclama a Luis Miguel por dejarlo mal en su serie. Foto: Getty

La rivalidad entre Cristian Castro y Luis Miguel es una de las más sonadas en el mundo del espectáculo. Ahora, ésta se avivó luego de que el hijo de Verónica Castro le hiciera un reclamo al “Sol” por la manera en la que el intérprete de “La Bikina” lo retrató en la serie en donde plasmó parte de su vida.

Durante la entrevista que el cantante otorgó al programa argentino Intrusos, afirmó, por primera vez, que Luis Miguel lo hizo quedar “remal” en su serie, la cual se estrenó en 2018 y tuvo dos temporadas.

“Me saca en la serie de Luismi, saca un capítulo entero de Christian y no es para decirme ‘che un buen capítulo’ no sé… Me hace quedar remal. Qué onda conmigo, si yo soy su soldado, soy de su equipo”.

Las declaraciones sobre Luis Miguel se escuchan cerca del 2:14:40

El intérprete de “Azul” coincidió con los presentadores, quienes consideraron que Cristian Castro fue plasmado, en la serie de Luis Miguel, como un tipo envidioso. Afirmó desconocer por qué el “Sol” mantiene una rivalidad con él.

Además, dijo que de hacer una serie contando su vida no se victimizaría como, dijo, “otros compañeros”, sin decir nombres.

“No me victimizaría para nada, como pasó con algunos compañeros que solamente saben victimizarse… Yo soy el culpable de todo esto y así voy a salir en mi serie, como responsable”.

“Necesita el lazo conmigo”: dice Cristian Castro del “Sol”

El hijo de la protagonista de “Rosa Salvaje” dijo estar preocupado por el desaire que tuvo Luis Miguel con él cuando acudió a uno de los conciertos que ofreció en Argentina. Dijo que el cantante “necesita el lazo” con él.

“Me pone preocupado. Es de preocupación, no es de ponerse enojado, me preocupa, porque necesita el lazo conmigo, yo lo necesito con él. Él lo renecesita conmigo y lo necesitamos porque somos colegas. Aunque yo sea menor, pero necesitamos tener fraternidad”.

Sin embargo, no ocultó su deseo de hacer un dueto con el intérprete, que, a lo largo de su historia, ha dedicado varias canciones a hermosas mujeres que marcaron su vida.

¿Un amor separó al “Sol” y al hijo de Verónica Castro?

Cristian Castro también recordó la polémica que lo ronda a él, a Luis Miguel y a Daysi Fuentes. Afirmó que él le pidió a la conductora que se fuera con el “Sol”.

“Le dijo a Daysi: ‘Daysi, te vas con Luismi, te vas mañana. Si Luismi está con ganas de estar con vos y sufriendo y no sé qué, te vas mañana, por favor’. Entonces yo no sé por qué esa onda conmigo”.