“Es injusto para Luis”: Cristian Castro pide no compararlo con el “Sol”

Cristian Castro pide no compararlo con Luis Miguel. Foto: Cuartoscuro

Cristian Castro pidió que ya no lo comparen con Luis Miguel, cantante con el que, se dice, tuvo una pelea, pues el “Sol” le ‘bajó’ una novia. En un programa argentino, el “Gallito feliz” afirmó que él y el intérprete de La Bikina no son iguales.

“Él es un muchacho muy comprometido y compararlo conmigo es un error, es injusto para Luis. Creo que es injusto porque el triunfo de Luis ha sido devastador, ha sido tremendo. No se compara con mi triunfo”

En la entrevista, retomada por el programa Sale el Sol, Cristian Castro afirmó que él y Luis Miguel son de épocas distintas, por lo que las comparaciones tampoco valen.

“No somos ni siquiera la misma generación, él es del 69 y yo soy del 74”

“No me quiere reconocer”: Cristian Castro afirma que Luis Miguel lo ignoró en concierto

El hijo de Verónica Castro acudió a uno de los conciertos que el “Sol” ofreció en Argentina y, aunque dijo, coreó las casi 50 canciones que conforman el show del cantante, Luis Miguel lo ignoró, pese a que se encontraba en las primeras filas.

“No me quiere reconocer más, no sé por qué… canté todo, estaba recontento”

Con un marcado acento argentino, el cantante mexicano aseguró que el desaire de Luis Miguel, quien sí se bajó a saludar de beso a una presentadora de aquel país, le duele, pues, aseguró, le tiene cariño y lo reconoció como el “capitán del barco romántico”.

“Duele porque se le tiene mucho cariño, mucho amor, una persona que nos ha dado tanto y esperamos una sonrisita y esperamos algo también porque siempre ha sido capitán del barco romántico”

El más triste de Buenos Aires: el cantante confiesa que extraña a su mamá

En la misma entrevista, Cristian Castro confesó que viviendo en Argentina ha pagado un precio alto por estar lejos de su madre y sus hijos, a quienes dijo extrañar frecuentemente y se describió como el “hombre más triste de Buenos Aires”.

“Extraño mucho a mi mamá. Ella siempre ha sido un calor tremendo conmigo y es mi salud, también, mental, mi salud física. La familia es lo más para mí. Me duele mucho y yo creo que ha sido el precio más feo y ha sido mi herida más grande que tengo es estar lejos, también, de mis hijos. Ese dolor me hace valorar muchas cosas, pero a la vez estar en una onda triste, así que me declaro el hombre más triste de Buenos Aires”