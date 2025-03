¿Cristian Castro regresa a la escuela? El famoso lo confiesa y habla de sus estudios

GENERANDO AUDIO...

Cristian Castro retomará estudios, afirma. Foto: Cuartoscuro

Cristian Castro se confesó con un programa en Argentina, en donde reveló que entre sus planes está el terminar la secundaria, según confesó el famoso hijo de Verónica Castro. Además, aprovechó el espacio para aceptar que no es un buen padre.

Cristian Castro revela que está en “reencuentro” con los estudios

Para el programa “Exclusivo de secretos verdaderos”, Cristian Castro aseguró que vive un “reencuentro lindo” con sus estudios, pues desea culminar los niveles que, durante su juventud, no realizó.

“Estoy volviendo al colegio, también. A terminar el secundario, entonces hay un reencuentro lindo con el estudio… hace mucho estoy tras la secundaria”, afirmó Cristian Castro.

El hijo mayor de Verónica Castro dijo que le hizo falta continuar con sus estudios, que se truncaron ante el éxito que obtuvo al inicio de su carrera.

“Se me vino una época muy buena cuando recién comencé con “No podrás” y la verdad es que ya nunca volví (a la escuela). Ahora estoy diciendo que me hizo falta estudiar como para encarar mucho mejor muchas cosas, muchos lazos, compromisos”, dijo Cristian Castro.

Además, el intérprete de “Azul” destacó que ya había retomado los estudios cuando estuvo en Uruguay y que lo hará para poder ofrecer algo mejor a sus seguidores y “sembrar” más en él.

“Ya lo venía sembrando desde que estuve en Uruguay, un tiempo. Y, ahora, acá en Argentina, en Córdoba y eso, he tratado de estar cerquita de los estudios como para ir sembrando más en mí y poderles entregar algo mejor a ustedes, como musicalmente hablando”, afirmó el famoso.

“No soy tan buen papá”: acepta Cristian Castro

El también hijo de Manuel “Loco” Valdés aceptó que no ha sido un buen padre, y reveló que para él lo más importante es la pareja.

“Mis hijos son divinos. Los adoro. No soy tan buen papá, quisiera serlo. Yo no presumo tanto como otros papás, que son muy buenos papás… Yo no me considero tan privilegiado en ese sentido… Yo valoro a la pareja más que todo en esta vida y la pongo número uno siempre, y de ahí viene mi trabajo, mi familia, mis hijos, obvio”.