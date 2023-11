Cristian de la Fuente recuerda asalto donde su hija terminó lesionada y cómo le cambió su vida

Cristian de la Fuente tiene una hija de 19 años. Foto: Gettyimages.

Cristian de la Fuente enfrentó uno de los momentos más difíciles el 10 de marzo de 2022, cuando en un intento de asalto, su hija fue herida de las piernas. El actor recuerda ese momento como el más difícil pues vio la fragilidad de la vida muy de cerca.

Según relató en entrevista para Unotv.com, el actor estaba celebrando su cumpleaños número 48, había ido a comer y pasó a recoger a su hija Laura a la escuela para celebrar juntos: “los tipos me habían seguido desde el restaurante, me golpearon con pistola la ventana del coche y cuando logré escapar me dispararon”.

De la Fuente recordó que la bala pasó a tres centímetros de su cabeza y que finalmente le dio en las piernas a su hija de 19 años, Cristian y Laura lograron escapar y se fueron de inmediato a un hospital.

“Gracias a Dios, es un milagro gigantesco (…), la bala entró por una pierna, salió y entró a la otra, en ese trayecto no rompió ni un solo hueso o arteria, es realmente un milagro”. Cristian de la Fuente.

Este incidente le ha hecho a Cristian de la Fuente valorar más la vida, la salud y el día a día: “del trabajo a veces estamos encabronados porque nuestros jefes nos gritaron o porque trabajamos mucho y no nos damos cuenta de lo importante que es el trabajo, después lo perdemos y decimos no era tan malo”.

“La vida es tan frágil y a veces pecamos de soberbia, de reclamar o de protestar por estupideces que al final del día si nos diéramos cuenta de verdad todos los regalos que tenemos, deberíamos agradecer”. Cristian de la Fuente

Laura, la hija de Cristian decidió volver a vivir en Chile con su mamá pues no estaba lista para estar sola, actualmente estudia negocios, pero de la Fuente cree que tarde o temprano se inclinará por la actuación y acabará viviendo en Estados Unidos.

La prioridad para Cristian de la Fuente es su hija

El actor chileno Cristian de la Fuente debutó en la televisión a los 18 años en el programa “Súper mino” y recientemente ha participado en proyectos como “El juego de las llaves”, “Amores que engañan” y “Dra Lucía: Un don extraordinario”.

A pesar de su exceso de trabajo, la prioridad para Cristian siempre es y ha sido su hija: “cualquier fecha importante de mi hija, gracias a Dios no me la he perdido nunca y eso me ha significado viajar aunque sea por un solo día y me da lo mismo, pero si hay algo de mi hija y que es importante no me lo voy a perder”.

“Ninguna ecografía me he perdido, ni el día que él nació, no me he perdido nada y creo que eso nos ha dado una relación súper linda. Tengo una relación increíble con ella ahora, hablamos todos los días esté donde esté y cada cierto tiempo nos cuadramos para viajar”, compartió Cristian de la Fuente

Con mucho éxito en teatro

“Los amantes perfectos” es la obra de teatro que Cristian de la Fuente protagoniza al lado de Jorge Salinas, Pablo Montero, Ivonne Montero, Victoria Ruffo y Sherlyn. Actualmente se encuentran realizando una gira por Estados Unidos y México (llevan más de 180 funciones).

Además, el actor recientemente estrenó la serie “Dra Lucía: Un don extraordinario”, da vida a el doctor Emiliano: “es un personaje muy especial porque aparte de ser un doctor que seguía por la ciencia y lo tangible también su parte medio holístico y él cree en la sanación a través de los sonidos, tiene sus mantras y sus rituales para operar”.

“Dra Lucía”, es una serie que se transmite de lunes a viernes por Azteca Uno,En la serie también participan Marimar Vega en el personaje estelar, acompañada de Ana Layevska, Kuno Becker y Mauricio Islas.