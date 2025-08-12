GENERANDO AUDIO...

La pareja aún no ha informado la fecha de la boda. Foto: GettyImages

La noticia del compromiso entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendió a todos, pero también lo hizo el anillo, el cual está valuado en 5 y 6 millones de dólares.

La imagen que subió la influencer y pareja del futbolista a su Instagram se ve el enorme anillo de compromiso en la mano de Rodríguez.

La publicación ha generado más de 12 millones de “me gusta” y miles de comentarios felicitando a la pareja desde que se dio a conocer la noticia el día de ayer.

Una de las grandes preguntas que surgen de la imagen es cuánto costó el anillo, hay que recordar que Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores mejor pagados y su fortuna se estima en mil millones de dólares, según Forbes.

¿Cuánto cuesta el anillo de Georgina Rodíguez?

Tras darse a conocer el compromiso de la pareja, especialistas en joyas estimaron que la pieza podría alcanzar hasta los 6 millones de dólares, de acuerdo con Forbes, los expertos apuntan a un diamante D-Flawless de 40 o 45 quilates.

Reportes de Page Six citan al director ejecutivo de Rare Carat, Ajay Anand, quien sostiene que la piedra central es de color D y claridad impecable, con un peso potencial de más de 30 quilates, lo que elevaría su valor a 5 millones de dólares.

Mientras que Laura Taylor, especialista en anillos de compromiso de Lorel Diamonds, detalló que los cortes ovalados son conocidos por su brillo desde cualquier ángulo que se miran y cree que la piedra central pesa entre 15 y 20 quilates, cuyo costo sería de aproximadamente de 2 millones de dólares.

De acuerdo a PEOPLE, el director general de 77 Diamonds en Londres, Tobias Kormind, dijo que el deslumbrante accesorio de Rodríguez es de aproximadamente 35 quilates y eso solo por la piedra central ovalada.

Por el momento, ni Ronaldo ni Rodríguez han dado más información sobre el diseño y el costo del anillo, ni de cuándo será la boda, la cual se espera sea todo un acontecimiento.