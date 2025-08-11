GENERANDO AUDIO...

La pareja llegará al altar tras nueve años de noviazgo. Foto: GettyImages

¡Habrá boda! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodíguez están comprometidos. La modelo dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

La novia del jugador portugués escribió en su cuenta de Instagram: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, acompañada de una foto con el anillo, la cual está por alcanzar los dos millones de “me gusta” en una hora.

Además, ha generado más de 55 mil comentarios, la mayoría de ellos felicitando a la pareja por dar el siguiente paso en su relación.

La imagen, donde se ve el gran anillo y las manos entrelazadas de la pareja, solo fue publicada en el Instagram de Georgina Rodríguez, al hacer esta nota, en la red social del jugador aún no se replicaba la misma.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llegan al altar después de 9 años juntos

Cristiano Ronaldo, de 40 años, y Georgina Rodríguez, de 31 años, empezaron su relación en 2016 y a lo largo de su relación han tenidos dos hijos.

Cabe recordar que la pareja vivió un momento difícil cuando perdieron a uno de sus hijos mellizos en abril de 2022, situación que los llenó de dolor.

El futbolista mencionó que guarda las cenizas de su hijo, con las de su papá, en su casa, y que es algo que quiere conservar por el resto su vida.

Actualmente, la pareja tiene dos hijas en común: Alana Martina y Bella Esmeralda, pero también están criando a los otros tres hijos del futbolista: Cristiano Jr., Mateo y Eva.

Una historia de amor que inició en una tienda

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo conoció a Georgina mientras ella trabajaba en la boutique de Gucci en Madrid y así lo recordó la influencer en su reality “Soy Georgina”.

“Fue un jueves de verano. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo, apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”.

Por su parte, el portugués aseguró que dicho encuentro “fue como un clic” y que la relación se dio de manera natural, pero de una manera tranquila.

La pareja hizo su debut oficial en enero de 2017 durante la ceremonia de los premios “The Best” realizados en Zúrich, Suiza.

A lo largo de estos años se han convertido en una de las parejas más fotografiadas en alfombras rojas, como en eventos deportivos.

Su complicidad se nota en las apariciones que han realizado en los diferentes proyectos como el reality de “Soy Georgina” o en el canal de YouTube del “Bicho”.

Juntos forman una de las parejas más seguidas de Instagram, donde acumulan más de 720 millones de seguidores en dicha red social.

El jugador del Al-Nassr es uno de los deportistas más influyentes de la historia del deporte y aseguró que algún día llegaría al altar con “la mujer de su vida” y esa fecha está por cumplirse.