Tras más de 50 años, Cristina Pacheco anuncia su retiro; ¿qué enfermedad tiene?

Cristina Pacheco se retira de la TV después de más de 50 años debido a problemas de salud. Canal Once, la ventana desde la que la periodista transmitió sus programas, la despidió con un mensaje en el que anunció “el fin de una era”.

La presentadora fue la titular de los programas “Conversando” y “Aquí nos tocó vivir”. Se despidió en una transmisión de este viernes por la noche explicando que se ausentará temporalmente por problemas de salud.

Cristina Pacheco se retira de la pantalla chica, al parecer su ausencia podría ser momentánea.

La noche de este viernes, Cristina Pacheco dijo en su programa “Conversando” que estará ausente por motivos de salud. La periodista agradeció a los espectadores que la han seguido semana tras semana en esta transmisión que se estrenó en 1997.

Dijo que tendrá que enfrentar una situación grave.

“Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves. Hoy tengo que aprender a enfrentar algo grave a lo que me está enfrentando la vida, no exagero”

Cristina Pacheco