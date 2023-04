Critican a Bad Bunny por polémico mensaje contra Harry Styles en su concierto en Coachella

El mensaje fue proyectado al final del concierto. Fotos: Reuters / Getty Images.

Bad Bunny nuevamente está en ojo del huracán, tras terminar su presentación en durante la primera jornada del festival Coachella, el cantante proyectó un polémico mensaje para Harry Styles, por el cual el puertorriqueño recibió distintas críticas en redes sociales.

El festival de Coachella 2023 en su primera jornada cerro con la estrella puertorriqueña de reguetón Bad Bunny, quien es el primer músico latino y de habla hispana en liderar el renombrado festival, que se lleva a cabo durante dos fines de semana consecutivos.

En su presentación, el reguetonero interpretó temas como Vete, Tití me preguntó y Yo perreo sola ante miles de espectadores entusiastas, en medio de fuegos artificiales. Sin embargo, al terminar su presentación, el icono del reguetón proyectó un mensaje para Harry Styles, el cual generó muchas críticas en redes sociales.

Cientos de personas, principalmente fans de Harry Styles, se pronunciaron al respecto contra el puertorriqueño por el mensaje en el que aludió al exintegrante de One Direction. El intérprete de “Me porto bonito”, se hizo tendencia, por las indirectas, hacia al británico. Hasta el momento no ha comentado nada sobre estos mensajes.

¿Cuál es el mensaje que dedicó Bad Bunny para Harry Styles?

Al terminar el espectáculo, el puertorriqueño proyectó en las pantallas del concierto un mensaje aludiendo al también cantante Harry Styles. En las pantallas se podía leer: “Benito podría hacer As it was, pero Harry nunca podría hacer El apagón”, decía el tuit que alguien capturó y compartió en redes sociales.

Ver más realmente veo tan innecesario que bad bunny pusiera algo así ?? sé que es un chiste, pero igual se ve re hipócrita primero yendo a sus conciertos y luego poniendo 'bromas' así en coachella, en fin harry no necesita llamar al atención de esa forma 😋😋 pic.twitter.com/BLxcSCKMhw — nia VIO A LOUIS 🇲🇽 (@cherryfreak91) April 15, 2023

El espectáculo también contó con imágenes de estilo documental y voces en off que contextualizaban la historia de la música latinoamericana, más específicamente caribeña, que ocupa un lugar destacado en su trabajo. En su presentación, Bad Bunny invitó a otros músicos destacados, incluido Post Malone, quién para deleite del público interpretó una versión acústica de “La canción”.

Aunque ya había tocado en Coachella como solista en 2019, Bad Bunny dijo que la noche de este viernes fue un hito en su carrera exitosa. “Nunca ha habido alguien como yo antes”, dijo el cantante de reguetón.



Críticas en Redes Sociales

Entre las críticas en redes sociales de algunos usuarios que se le hicieron al artista por proyectar el mensaje dedicado a Harry Styles destacan:

Harry no tiene por qué hacer caso a un boludo que no sabe hacer música.

Bad Bunny fue al concierto de Harry Styles, pero Harry jamás iría a un concierto de Bad Bunny.

Te imaginas que en tu primer festival grande tengas que hacer eso para ser relevante. Saludos para el fan #1 de Harry Styles.