¿Belanova decepcionó en su regreso? Critican su show en Texas

Belanova actuará en el Vive Latino el 16 de marzo. Foto: GettyImages

Belanova cumplió con su esperado regreso a los escenarios y al parecer no cumplió. Al menos, para algunos seguidores del grupo que lanzaron críticas a la que fue su presentación en Austin, Texas, señalando que el trío electropop de Guadalajara, no es bueno en vivo.

La agrupación que tuvo una pausa de casi seis años se presentó en el festival Bésame Mucho, como parte de la gira de su regreso. La siguiente actuación de Belanova es el Vive Latino en Ciudad de México y continuará con shows de su “Vida en Rosa Tour”.

Belanova recibe críticas en su regreso a los escenarios

Belanova reapareció este fin de semana en los escenarios. Denisse Guerrero dio voz a éxitos del grupo como “Me pregunto”, “Niño” y “Rosa Pastel”, sin embargo, su actuación en el festival Bésame Mucho fue criticada porque para algunos, el show no era lo que esperaban, además de que destacaron que la vocalista casi no cantaba.

Entre los comentarios, no faltaron los que defendieron el talento del grupo, pero esto no detuvo los reclamos:

“Me desesperó que la gente cantara más que ella, pésima artista”

“Siempre han sido malos en vivo, el héroe en Belanova siempre fue el productor”

“Amo a Belanova, tengo sus discos; pagué por verlos en vivo.. y siguen siendo igual de malos en vivo. Bajemos las expectativas del regreso y aceptémoslos tal como son”

Hicieron énfasis en que Denisse no canta completas las canciones:

“Me gusta Belanova, pero la verdad no pagaría por escuchar cantar al público”

“Desde tiempos memorables se sabe que Denisse no canta bien en vivo”

“Qué hue** que tantos años esperando su regreso para que no la cante ella sola”

“Se nota que le cuesta cantar porque pone a cantar al público en exceso”

Entre las reacciones que aplaudieron el regreso del grupo, se encuentran:

“Los reyes del pop mexicano desde el 2005”

“¡Gracias por regresar, no saben cuánto los extrañamos!”

“¡Glorioso regreso!”

“Su regreso nos llena de felicidad”