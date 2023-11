¿No fue en la mejilla? Luis Miguel es criticado por besar a niña durante concierto en CDMX

Luis Miguel hizo vibrar la Arena CDMX con sus más grandes éxitos. Foto: AFP

Luis Miguel, quien está de visita en el país como parte de su gira 2023, fue criticado por besar a una niña durante un concierto en la Arena CDMX.

Luis Miguel besa a niña durante concierto en CDMX

El “Sol”, quien sufrió una lesión de rodilla en un show, hizo vibrar al público con sus más grandes temas, entre los que destacan “La Bikina”, “Suave” y “Por debajo de la mesa”.

Sin embargo, fue criticado por besar a una niña que se encontraba en la primera fila de su concierto, en el que no dijo ninguna palabra.

Un video compartido en TikTok muestra el momento en que Luis Miguel, quien estaba arriba del escenario, se acerca para interactuar con los asistentes de la Arena CDMX.

Al bajar, entre la multitud había una niña, misma a la que se acercó para darle un beso, situación que al parecer no fue incómoda para su familia, quienes la cargaron.

Tras viralizarse el video, los usuarios criticaron al “Sol” por el acto, asegurando que su acción no fue la correcta, ya que le dio un beso en la boca a la menor.

En tanto, los fans aseguraron que Luis Miguel no tuvo contacto con los labios de la niña, sino con su mejilla, por lo que la situación tuvo que ver con el ángulo y la poca luz de la cámara.

¿Qué dijeron los usuarios tras el beso de Luis Miguel a niña en CDMX?

Así como era de esperarse, los usuarios no dudaron en reaccionar al video del “Sol”, después de besar a la niña, durante su presentación en la Arena CDMX.

“Fue en la mejilla, no hagan drama”, “El beso no fue en la boca”, “Es un rey”, “Los niños no se besan” y “Si la familia no dijo nada, ¿cuál es el problema?”, son algunos de los comentarios.

No es la primera vez que Luis Miguel besa a una menor durante un concierto, como en el caso de la CDMX, ya que en La Vegas tuvo un gesto similar, pero la niña no quiso acercarse.