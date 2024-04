¿Por qué tanta prisa? Danna Paola sale corriendo de restaurante y le llueven críticas

Danna Paola es de las cantantes más famosas en México. Foto: Getty Images

Danna Paola volvió a ser foco de críticas por salir corriendo de un restaurante en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, la cantante no se quedó callada y respondió a sus haters.

¿Por qué fue criticada la cantante al salir de restaurante?

En un video en TikTok se muestra el momento en el que Danna Paola sale a toda prisa de un restaurante. La intérprete de “Sodio”, aparentemente, no quiso que los fans la molestaran

Al salir del lugar, en compañía de su novio Alex Hoyer, se captó a la cantante con botas negras, blusa verde, lentes y gorra.

Los usuarios aseguraron que Danna Paola no quiso tener contacto con sus seguidores ni con la prensa, quien no deja de cuestionarla por sus polémicas, por lo que fue criticada.

“¿No los quería ver?”, “Ella es de lo mejor”, “Tal vez iba tarde”, “Nadie le hizo caso” y “¿Qué no quería que le preguntaran?”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, la intérprete de “Sola” dejó en claro que no se quería escapar de nadie. El motivo de su desesperada salida fue porque no había llegado al lugar correcto.

“Corrí porque me equivoqué de plaza, no porque me estuvieran siguiendo”, respondió Danna Paola a un usuario de X.

¿Quién es Danna Paola?

Danna Paola Rivera Munguía es una actriz, cantante y compositora. La originaria de la Ciudad de México (CDMX) nació el 23 de junio de 1995. Actualmente, tiene 29 años.

Su carrera dentro del mundo de la televisión fue desde muy temprana edad. En 2001, a los 6 años, alcanzó la fama con la telenovela “María Belén”.

Asimismo, gracias a su carisma y talento, la actriz se volvió a consagrar dentro del público infantil con “Amy, la niña de la mochila azul”.

Años después, la actriz volvió a gozar de las mieles del éxito con “Atrévete a soñar”, en donde interpretó a “Patito”, quien era rival de Antonella (Violeta Isfel).

Actualmente, Danna sigue impulsando su carrera en la música. Sus discos “K.O.” y “SIE7E” se colocaron en las principales listas de popularidad en México.

Además, es una de las artistas más exitosas del momento. En Instagram cuenta con más de 33.9 millones de seguidores y se volvió embajadora de los cosméticos Mac.