“Critterz”, OpenAI impulsa el primer gran largometraje animado creado con inteligencia artificial

OpenAI se aventurará en el cine con la cinta animada “Critterz”, un largometraje realizado en gran parte con inteligencia artificial. La cinta busca estrenarse en cines a mediados de 2026 y debutar en el Festival de Cannes, de acuerdo con The Wall Street Journal.

El proyecto, liderado por el creativo Chad Nelson en colaboración con los estudios Vertigo Films y Native Foreign, pretende demostrar que la IA puede ser parte central de la producción cinematográfica. Para OpenAI, esta película es también una vitrina global para validar el uso de sus herramientas en proyectos de gran escala.

Una producción más rápida y barata con inteligencia artificial

“Critterz” comenzó como un cortometraje en 2023 con personajes y escenarios generados mediante DALL·E. Ahora, convertido en largometraje, se producirá con un presupuesto de menos de 30 millones de dólares y en un plazo de solo nueve meses, mucho más rápido que los tres años habituales en el cine animado.

El guion contará con aportaciones del equipo de “Paddington en Perú” y voces de actores profesionales. OpenAI proveerá el soporte tecnológico para acelerar los procesos, mientras que artistas humanos aportarán creatividad y dirección. La idea es probar un modelo híbrido entre talento humano y herramientas de IA para dar forma a la película.

Entre innovación y debate en Hollywood

El avance tecnológico entusiasma a algunos sectores, pues podría democratizar la animación al reducir costos y tiempos de producción. Si la cinta tiene éxito, marcaría un antes y un después en la forma de hacer cine.

Sin embargo, también existen críticas: gremios de escritores y actores alertan sobre el riesgo laboral y sobre posibles conflictos de derechos de autor.

Aunque el estreno apunta a 2026, aún no hay distribuidores confirmados, por lo que gran parte de su futuro dependerá de la respuesta de la crítica y el público en festivales.