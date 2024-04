Cruz Contreras, animador de Spider-Man, revela la experiencia más estresante de su carrera: “Tenía gastritis todos los días”

Cruz Contreras hace una confesión en Talent Land 2024 – Foto: UnoTV

Cruz Contreras, animador mexicano de “Spider-Man: Into the Spiderverse” y “Across the Spiderverse“, se presentó en Talent Land 2024 como un orgullo mexicano junto con Emilio Treviño, actor de doblaje de Miles Morales quien también formó parte del evento en Expo Guadalajara.

Durante su ponencia, el efectista de Iguala, Guerrero, habló del trabajo más estresante al que se ha enfrentado en su carrera, en la que ha colaborado para títulos como “Más allá de la luna“, “Angry Birds” y “El monstruo marino“.

No todo ha sido alegría para el mexicano

En el marco de Talent Land 2024, Cruz Contreras también confesó que, aunque participar en películas siempre fue un sueño, hubo un proyecto que le causó un nivel de estrés que se manifestó físicamente: “Más allá de la luna“.

“Es una de las películas más pesadas en las que me ha tocado trabajar“, señaló, al mismo tiempo que definió su experiencia estresante debido a que ya no era un novato, razón por la que él mismo se presionaba.

“Me dio gastritis todos los días, todo lo que comía me caía muy mal. Fue una cosa fea, llegó un momento en el que dije ‘no puedo seguir en la película’. Yo no sabía que la gastritis era por estrés, yo creía que tenía un tumor”, bromeó.

El estrés constante por parte de Cruz Contreras, que lo llevó a bajar de peso por un trastorno de ansiedad, acabó cuando un tío le reprochó por dejar de ver a su trabajo como un juego y le hizo ver que sus errores no tenían tanto peso como creía.

¿Qué hacía Cruz Contreras antes de participar en películas?

Cruz Contreras habló de sus primeros trabajos, incluyendo su trabajo en comerciales de pañales para adultos y toallas sanitarias, según dijo en Talent Land 2024.

“Algo que siempre recuerdo son estos comerciales de pañales y toallas sanitarias, y todavía dijeras que eran pañales de los de bebé, esos bonitos. Pero eran de esos pañales para adultos, la toalla sanitaria y le cae una gotita y la gotita de agua se expande, me tocaba hacer eso”. Cruz Contreras

Asimismo, reconoció que no siente vergüenza por ello. Por el contrario, cuando revisiona dichos comerciales, se siente satisfecho por saber que es algo que él hizo.