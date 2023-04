¿Quién es Cruz Contreras, el animador mexicano que participa en “Spider-Man: A Través del Spider-Verso”?

Cruz Contreras es un animador mexicano que participó en “Sea Beasts“, nominada a la Óscar 2023 en la categoría de Mejor Película Animada, y recientemente está brillando por su participación en “Spider-Man: A Través del Spider-Verso“, cinta que promete revolucionar a la animación en palabras de otro mexicano: Guillermo del Toro.

Cruz Contreras Mastache nació en Iguala, Guerrero y a sus 32 años puede presumir haber participado en dos películas nominadas al Óscar por la Mejor Película Animada, incluyendo a la ganadora “Spider-Man: Into the Spider-verse“. El guerrerense mostró su pasión por el cine desde pequeño y ahora es parte fundamental de él.

Actualmente trabaja en Sony Pictures Animation, pero llegar a ahí conllevó rechazo y fracasos que no podría haber sorteado sin su familia, mostrando siempre un enorme agradecimiento con su mamá pues al ser mamá soltera tenía 3 empleos para impulsar los estudios y que en aquella época la carrera de animador no tenía tanto impacto en México.

Debido a que la carrera de animación apenas comienza a hacer eco en las escuelas mexicanas, Cruz Contreras tuvo que salir del país para adquirir una mayor preparación, según declaró en una ponencia especial para el Instituto de la Juventud Guanajuatense (Guanajoven).

“Sentía que me estancaba, para lo cual me puse a mandar mis documentos a todas las empresas productoras de animación hasta que finalmente me hablaron de Canadá y sin pensarlo fui a la entrevista, lo cual ha sido mi mejor decisión pues estoy cumpliendo mis sueños”.

Cruz Contreras