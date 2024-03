¿Está grave? Silvia Pinal permanecerá en el hospital, revela su hijo Luis Enrique Guzmán

Silvia Pinal presenta problemas de salud. Foto: Cuartoscuro

Silvia Pinal permanecerá hospitalizada, informó su hijo Luis Enrique Guzmán. El único hijo varón de la primera actriz reveló que su madre tendrá que ser sometida a una limpieza en la llaga que presenta la famosa por la posición en la que se encuentra.

En entrevista con Ventaneando, el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán descartó que el procedimiento se trate de una urgencia.

“El doctor me dijo ‘sabes qué tráetela porque necesitamos hacerle el raspado y la limpieza’. No es una urgencia, si no es un procedimiento de limpieza que hay que hacerle para poder cerrar la herida que ya llevaba, pues, casi dos meses”

Además, Luis Enrique Guzmán adelantó que Silvia Pinal no abandonará el hospital en las próximas horas.

“No, mañana no (sale del hospital). La acaban de limpiar, la suben a su cuarto, la podemos visitar… Ahorita la va a dejar abierta un poquito para que se seque”

El hijo de la última diva del cine mexicano aseguró que su mamá es una mujer muy fuerte, pue, “toda su vida se cuidó” por lo que, dijo, sale delante de las situaciones a los 94 años.

“Mi mamá tiene mucha fuerza. Siempre fue una guerrera, luchadora y por eso sale adelante de todas estas situaciones de salud. Toda su vida se cuidó mucho, siempre comiendo muy sano, cero azúcar. Es un proceso de que toda su vida se cuidó y tiene mucha fuerza para salir delante de problemas, aunque tenga 94 años”.

Luis Enrique detalló que está en comunicación con sus hermanas, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, quienes se encuentran cumpliendo con compromisos de trabajo.

“Todos estamos comunicándonos, todos estamos en comunicación, Alejandra está en Austin (Texas), Sylvia en Monterrey, pero todas las decisiones las tomamos en conjunto, bueno, la decisión de traérnosla, la tuve que tomar yo… Alejandra canta hoy, tiene ahí varios compromisos en Estados Unidos y los está cumpliendo”