Eugenio Derbez con éxito en México y Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro.

El nombre de Eugenio Derbez se ha convertido para varias generaciones en un sinónimo de diversión y horas entretenimiento en televisión y cine.

Sin embargo, te has preguntado qué estudió para llegar hasta donde se encuentra ahora en el mundo del espectáculo. Aquí, en Unotv.com te contamos cuál es su grado de estudios.

¿Cuál es el grado de estudios de Eugenio Derbez?

Como lo ha comentado en entrevistas, desde muy joven Derbez quiso ser actor dramático como su mamá Silvia Derbez.

Ante su inquietud, tomó clases de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Asimismo, estudió Dirección de Cine en el Instituto Mexicano de Cinematografía y Teatro, para continuar su carrera.

¿Quién es Eugenio Derbez?

Eugenio González Derbez, su nombre completo, es un comediante, actor y productor, que nació en la Ciudad de México, el 2 de septiembre de 1961.

Es hijo de la primera actriz Silvia Derbez y el publicista Eugenio González Salas, quien inició la primera agencia de publicidad de México. Tiene una hermana mayor de nombre Silvia Eugenia.

Uno de sus primeros trabajos para la televisión fue Cachún cachún ra ra! (1984) y ¡Anabel! (1988), después Al derecho y al Derbez (1993), y más tarde surgieron Derbez en cuando, XHDRBZ y La familia P. Luche.

En el cine, tuvo su primer papel en 1990, con la cinta Trasplante a la Mexicana; posteriormente participó en la película Fotógrafo de Modelos.

Luego de su éxito en México, obtuvo buenos resultados en Estados Unidos como actor, con sus películas No se aceptan devoluciones y How to Be a Latin Lover.