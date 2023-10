¿Cuál es el grado de estudios de Karely Ruiz?

El camino hacia el éxito, a menudo, está lleno de sorpresas y giros inesperados. La historia de Karely Ruiz, una de las modelos más buscadas en internet, no es la excepción. Antes de convertirse en una sensación en las redes sociales, Karely estaba estudiando una carrera académica, que más tarde dejó atrás para perseguir su sueño en el mundo digital.

En Unotv.com te contamos cuál es el grado de estudios que tiene Karely Ruiz.

Con tan sólo 23 años, Karely Ruiz ha logrado notoriedad en el mundo del entretenimiento en línea, específicamente en la plataforma OnlyFans. Su figura y carisma la han llevado a ganarse la lealtad de una gran cantidad de seguidores, pero detrás de la pantalla, su historia tiene un capítulo poco conocido, el grado de estudios que tiene.

La joven modelo, en una entrevista exclusiva con el periodista Roberto Martínez, compartió detalles sobre su vida antes de la fama.

Karely Ruíz inició una carrera en el campo de la Enfermería, específicamente en una preparatoria técnica.

“Estaba estudiando enfermería… Yo me salí como al tercer mes que empecé a ganar dinero. Como estudiaba de las 7:00 de la mañana a las 7:00 de la noche, no podía. Eran las redes o esto. Dije, me voy a calar un tiempo con las redes a ver si me deja, y después estudio… ”.

Karely Ruíz.