Día del Rock: ¿Cuál fue la importancia del Live Aid para la música?

Este 13 de julio se celebró el Día del Rock en conmemoración del histórico Live Aid, un evento benéfico que se realizó simultáneamente en el Estadio Wembley de Londres y el John F. Kennedy de Filadelfia, Estados Unidos, hace 38 años.

Los conciertos, recuerda Luis Gerardo Salas, creador de Rock 101, en entrevista con UnoTV, tuvieron como fin apoyar una causa humanitaria “que desafortunadamente no tuvo trascendencia”.

“Los problemas de hambruna siguen ocurriendo en el mundo, seguimos en un mundo desequilibrado en cuanto a riqueza y pobreza”. Luis Gerardo Salas.

Más allá de la parte humanitaria, hay que voltear a ver al Live Aid como el momento en el que se definió la década de los 80, la cual, destaca Salas, hoy todo mundo, jóvenes y adultos, vemos con mucha nostalgia.

“Los jóvenes de hoy en día ven la música de esa década como diciendo ‘ojalá hubiera vivido eso’. Creo que ese concierto fue el que definió el movimiento de los 80, como Woodstock lo fue para los 60”. Luis Gerardo Salas, creador de Rock 101.

Radio Ga Ga, el momento estelar del Live Aid

El melómano y creador de la estación de radio de rock más importante de México recuerda cómo el 13 de julio de 1985 el Live Aid inició desde las 12:01 del día (horario de Londres), que es cuando arrancó Status Quo.

“Para las 4:30 – 5:00 de la tarde tocan Howard Jones, luego Bryan Ferry, Paul Young y luego viene U2, que es cuando todo se convierte en una explosión gigantesca, aunque sólo tocaron dos canciones: Sunday Bloody Sunday y Bad, Pride (In The Name Of Love)”, recuerda Salas.

“Después vendrían los Dire Straits y Queen con la canción de Radio Ga Ga con las imágenes espectaculares del público levantando la mano al ritmo de Freddie Mercury”. Luis Gerardo Salas, creador de Rock 101.

Los discos de rock infaltables en una isla desierta

Al ser cuestionado sobre qué discos se llevaría a una isla desierta, Gerardo Salas no duda en mencionar, como su favorito, el Innervisions (1973) de Stevie Wonder.

“Uno de los discos que inevitablemente me llevaría a una isla desierta, con una de mis canciones favoritas que curiosamente no es tan de rock and roll, es uno de Stevie Wonder que se llama Innervisions, de los mejores que existen en el mundo. En él viene una canción llamada Higher Ground que habla de la reencarnación y creo que sintetiza mucho el espíritu del rock and roll en esta idea de la música como un vehículo para trascender tanto espiritual como artísticamente”. Luis Gerardo Salas.

Otros de los discos que Salas considera como “sensacionales” y, por ende, infaltables en una isla desierta, son “Beggars Banquet” y el “Sticky Fingers” de los Rolling Stones, “los cuales sintetizan mucho el sonido del rock and roll de los 70 y su evolución a los 80”.

[ TAMBIÉN PUEDES LEER: Día del Rock: himnos que traspasan las barreras del idioma ]

“Si ya nos metemos en los 80, un disco que me parece formidable es el ‘Disintegration’ de The Cure, que es un disco el cual puedes poner de principio a fin sin tener ninguna duda de las canciones”. Luis Gerardo Salas.

El experto en rock señala que de todas las bandas que mencionó ninguna estuvo en el Live Aid, lo cual habla de cómo ese concierto fue un fenómeno 100% ochentero, ya que, insiste, las bandas que tocaron fueron las que definieron los 80: Duran Duran, Ultravox, U2, The Style Council, entre otras.

“Todo ese sonido, en conjunto, es muy sorprendente porque es la fusión del rock, punk y la música disco para crear el new wave, aunque ya ha trascendido a cualquier tipo de adjetivo o calificación. Cuando escuchas el Live Aid ya es una música que puede entrar perfectamente dentro del clásico, histórico, rock and roll. Pensando que tiene 38 años, es sorprendente que ahorita ya sea transgeneracional y que haya jóvenes que nacieron en el Siglo XXI y sigan disfrutando de esta música”, señala Salas.