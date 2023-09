¿Cuáles fueron las series y películas de Amazon Prime más vistas de la semana del 1 al 7 de septiembre?

Lo más visto de Amazon Prime. Foto: FilmNation Entertainment/ABC Studios

Amazon Prime es una popular plataforma de streaming que ofrece contenido muy variado para la audiencia de México. Para saber cuáles son las películas y series más vistas en esta alternativa, el portal FlixPatrol ofrece lo más visto de la semana del 1 al 7 de septiembre.

Las películas más vistas de la semana en Amazon Prime (del 1 al 7 de septiembre)

La película más vista de la plataforma fue “To Catch a Killer“, un film que está recogiendo buenos números esta semana y la cual está protagonizada por Shailene Woodley.

“Baltimore, la noche de Año Nuevo. Un feroz ataque producido por un único hombre deja un saldo de 29 muertos y ni una sola pista. Eleanor Falco (Shailene Woodley), una retraída pero talentosa mujer policía de bajo rango, es reclutada por el agente especial del FBI Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn) para integrar el equipo a cargo de la identificación y captura del homicida”, sinopsis de la película.

Para atrapar a un asesino

Tal vez lo haga

Cazafantasmas: Vida después de la muerte

Divina Señal

Amigos hasta la muerte

El Medio

Culpa Mía

Rojo, blanco y azul real

El demonio negro

Shrek para siempre después

“Maybe I Do” también se encuentra entre las destacadas de lo más visto de Amazon Prime en el apartado de “Películas”.

Las series más vistas de la semana en Amazon Prime (del 1 al 7 de septiembre)

“The Good Doctor” fue la serie más vista de la semana, acompañada de “Yo soy Betty la fea“, que ocuparon los puestos más prioritarios del ranking.

El buen doctor

Yo soy Betty la fea

La rueda del tiempo

Mala fortuna

El verano que me volví bonita

Las flores perdidas de Alice Hart

Casa

Café con aroma de mujer

De viaje con los Derbez

FC Barcelona: una nueva era

Aunque “The Good Doctor” fue la serie con más visualizaciones de la semana, otras series como “The Wheel of Time” y “FC Barcelona: A New Era” tampoco evitaron que sus fieles se separaran de sus dispositivos.