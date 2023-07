¿Cuáles fueron las series y películas de Disney+ más vistas de la semana del 14 al 20 de julio?

Lilo & Stitch, Avatar: The Way of Water” y C.H.U.E.C.O. | Foto: Disney.

Éstas fueron las películas y series más vistas en Disney+ durante la semana del 14 al 20 de julio, según el portal FlixPatrol.

Las películas más vistas de la semana en Disney+

Desde los clásicos animados de Disney, hasta lo más nuevo en el cine integró la lista de las películas más vistas en la plataforma de Disney+. Éstas fueron las 10 películas más vistas la penúltima semana de julio:

“Lilo & Stitch”, “Ratatouille” y “Encanto“ fueron algunas de las películas animadas que se colocaron entre las destacadas de lo más visto de Disney+ en el apartado de “Películas” esta semana.

Sin embargo, la película más vista de la plataforma fue “Avatar: The Way of Water“, la taquillera cinta del director James Cameron, está tuvo gran éxito entre los usuarios de streaming esta semana.

Sinopsis: “Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, ‘Avatar: The Way of Water’ empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.”

Las series más vistas de la semana en Disney+

La lista de las series más vistas esta semana de julio en Disney+ esta compuesta por clásicos de la TV y algo de lo más nuevo que hay para ver. Éstas fueron las más vistas:

Malcolm el de en medio

Bluey

Invasión Secreta

Gravity Falls

C.H.U.E.C.O

Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir

I am Luna

Puppy Dog Pals

Mickey Mouse Clubhouse

The Simpsons

“Malcolm el de en medio“, una de las series favoritas de muchos, fue la serie más vista de la semana, junto con “Bluey“, que ocuparon los puestos más prioritarios del ranking.

“Moana“ fue otra de las series que ocupó puestos medios, mientras que “Gravity Falls“ la acompaña por detrás en la lista en esta semana del 14 al 20 de julio.

Aunque “Malcolm el de en medio“ fue la serie más vista de la semana, otras series como “Secret Invasion” y “Mickey Mouse Clubhouse” también ocuparon el tiempo de ocio del público.

En resumen, "Avatar: The Way of Water" fue la película más vista y "Malcolm in the Middle" fue la serie más popular de la semana en el país.