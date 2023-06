¿Cuáles fueron las series y películas de Disney+ más vistas de la semana del 16 al 22 de junio?

Posters de las cintas y series más vistas en Disney+. | Foto: Disney+.

Éstas son las películas y series más vistas durante la semana del 16 al 22 de junio en Disney+, una de las múltiples plataformas de streaming que ofrece contenidos multimedia en México, según el portal FlixPatrol.

Las películas y series más vistas de la semana del 16 al 22 de junio en Disney+

Las películas más vistas en Disney+

El top de las películas más vistas en Disney+ durante esta última semana lo conforman:

Avatar: The Way of Water

Flamin’ Hot

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Coco

Ratatouille

Turning Red

Moana

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Lightyear

Toy Story

Tal como lo muestra el ranking, la película más vista en Disney+ fue “Avatar: The Way of Water“ del director James Cameron. La segunda entrega de la franquicia de “Avatar”está recogiendo buenos números esta semana.

Sinopsis:

“Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, ‘Avatar: The Way of Water’ empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.”

Por su parte, “Flamin’ Hot“ ocupó el segundo lugar entre las cintas más vistas de Disney+.

Sinopsis:

“La vida es complicada para Richard Montanez. El hombre, hijo de inmigrantes mexicanos, creció trabajando en una granja recogiendo uvas hasta convertirse en conserje de la compalía Frito-Lay. Sin embargo, un día todo cambia. Montanez consigue una bolsa de Cheetos en la que, de forma accidental, no se le ha añadido ningún tipo de sabor. El conserje decide aprovechar la oportunidad para poner los ingredientes que desee. De forma inesperada, esta nueva receta causa furor y se acaba convirtiendo en el sabor Flamin’ Hot, un sabor que acaba convirtiendo a Montanez en el Padrino del Márketing Multicultural”.

Las series más vistas de la semana en Disney+

El ranking de las películas más vistas en Disney+ lo componen nueve series, entre las que se encuentran:

Malcolm in the Middle

Bluey

Gravity Falls

Me & Mickey

Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir

I am Luna

Mickey Mouse Clubhouse

Marvel’s Spidey and His Amazing Friends

Once Upon a Time

La ya clásica serie “Malcolm in the Middle” fue la más vista de la semana, junto con “Bluey“, que ocuparon los dos primeros puestos del ranking.

Otra serie que destacó fue “Gravity Falls“ que se mantuvo entre lo más visto, mientras que “Me & Mickey“ la acompaña por detrás en la lista en el peldaño cuatro en esta semana del 16 al 22 de junio.