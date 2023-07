¿Cuáles fueron las series y películas de HBO MAX más vistas de la semana del 30 al 6 de julio?

Las series y películas de HBO MAX más vistas del 30 de junio al 6 de julio.

HBO MAX es una popular plataforma de streaming que ofrece contenido muy variado para el público mexicano. Para saber cuáles son las películas y series más vistas en esta alternativa, el portal FlixPatrol ofrece lo más visto de la semana del 30 al 6 de julio.

Las películas más vistas de la semana en HBO MAX (del 30 al 6 de julio)

La película más vista de la plataforma fue “Evil Dead Rise“, una cinta que está acaparando el interés de los internautas, su sinopsis dice que es una: “historia de dos hermanas separadas cuyo reencuentro se ve interrumpido por el surgimiento de demonios poseedores de carne, empujándolos a una batalla por la supervivencia mientras se enfrentan a la versión de familia más aterradora que se pueda imaginar. La cinta es una secuela de la trilogía original de ‘Evil Dead’.”

Evil Dead Rise

The Extortion

Shazam! Fury of the Gods

Evil Dead

Praise This

Harry Potter and the Philosopher’s Stone

The Meg

Little Bone Lodge

Spencer

Interstellar

Las series más vistas de la semana en HBO MAX (del 30 al 6 de julio)

“And Just Like That…” fue la serie más vista de la semana, acompañada de “Lamput“, que ocuparon los puestos más altos del ranking, mientras que “Family Secrets” la acompaña por detrás en la lista en esta semana del 30 al 6 de julio.

And Just Like That…

Lamput

MasterChef Celebrity México

Family Secrets

Pinocchio and Friends

Chernobyl

Gremlins: Secrets of the Mogwai

The Idol

Cleo & Cuquin

Rap Battlefield

En resumen, “Evil Dead Rise” fue la película más vista y “And Just Like That…” fue la serie más popular de la semana en el país.