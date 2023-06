¿Cuáles fueron las series y películas más vistas en Amazon Prime de la semana del 16 al 22 de junio?

Posters de las cintas y series más vistas en Amazon Prime. | Foto: Amazon Prime.

Éstas fueron las películas y series más vistas durante la semana del 16 al 22 de junio en Amazon Prime, la popular plataforma de streaming que ofrece contenidos multimedia, según el portal FlixPatrol.

Las películas y series más vistas de Amazon Prime del 16 al 22 de junio

Películas más vistas en Amazon Prime

El Top de las ocho películas más vistas en Amazon durante esta semana lo componen:

Culpa Mía

Creed III

Operation Fortune: Ruse de Guerre

Beautiful Disaster

Survive

Huesera: The Bone Woman

Mi suegra me odia

Last Man Down

En cuanto a la película más vista en Amazon, el primer lugar se lo llevó “Culpa Mía“, un film del director Domingo González, que está recibiendo una buena acogida por la audiencia en México.

Sinopsis:

“Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión de William Leister, el flamante y rico marido de su madre Rafaela. Por otro lado, con 17 años, orgullosa e independiente, Noah se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujo. Allí conoce a Nick, su nuevo hermanastro y el choque de sus fuertes personalidades se hace evidente desde el primer momento”.

Otra de las películas más vistas en la plataforma de Amazon fue “Creed III“, cinta que se colocó en el segundo lugar de las películas más destacadas de este servicio.

Sinopsis:

“Después de reinar el mundo del boxeo, Adonis Creed ha prosperado tanto en su vida familiar como en su carrera. Ahora pone su futuro en riesgo al pelear contra un luchador, y viejo amigo, que no tiene nada que perder… y todo que ganar”.

Series más vistas en Amazon Prime

Entre las series más vistas en la semana del 16 al 22 de junio en Amazon Prime, se encuentran:

The Good Doctor

Prank or Tank

Yo soy Betty la fea

De viaje con los Derbez

The Summer I Turned Pretty

Citadel

Jinny’s Kitchen

Law & Order: Special Victims Unit

House

The Lord of the Rings: The Rings of Power

“The Good Doctor“ fue la serie más vista de la semana, seguida de “Prank or Tank”, que ocuparon los puestos más arriba del ranking.

Por otra parte, también “Operation Fortune: Ruse de Guerre“ fue otra de las series que completó el top de las tres series más vistas. Mientras que “De viaje con los Derbez“ la acompaña por detrás, en el número cuatro en la lista en esta semana del 16 al 22 de junio.

Aunque “The Good Doctor” fue la serie con más visualizaciones de la semana en Amazon Prime, otras series como “Law & Order: Special Victims Unit” y “The Lord of the Rings: The Rings of Power” tampoco desengancharon al público de sus pantallas.