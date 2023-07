¿Cuáles fueron las series y películas más vistas en HBO de la semana del 14 al 20 de julio?

“Harry Potter and the Order of the Phoenix” fue la película más vista en HBO.

HBO es una conocida plataforma de streaming que ofrece contenido muy variado para la audiencia de México. Para saber cuáles son las películas y series más vistas en esta alternativa, el portal FlixPatrol ofrece lo más visto de la semana del 14 al 20 de julio.

Las películas más vistas de la semana en HBO (del 14 al 20 de julio)

Harry Potter and the Order of the Phoenix

The Hangover Part II

Temple Grandin

Bad Boys

The Many Saints of Newark

Bullet Train

Voyagers

Daughter of the Bride

The 355

Watcher

La película más vista de la plataforma fue “Harry Potter and the Order of the Phoenix“, una cinta que está acaparando el interés de los internautas.

Su sinopsis señala que: “Harry Potter regresa por quinto año a Hogwarts aún sacudido por la tragedia ocurrida en el Torneo de los Tres Magos. Debido a que el Ministro de la Magia niega el regreso de Lord Voldemort, Harry se convierte en el centro de atención de la comunidad mágica. Mientras lucha con sus problemas en el colegio, incluyendo a la nueva profesora Dolores Umbridge, intentará aprender más sobre la misteriosa Orden del Fénix.”

“The Hangover Part II” también está entre las destacadas de lo más visto de HBO en el apartado de “Películas”. Por otra parte, se destaca que “Temple Grandin” fue otra de las series que ocupan el TOP 3.

Las series más vistas de la semana en HBO (del 14 al 20 de julio)

The Narcosatanist

Lu & the Bally Bunch

Family Secrets

Full Circle

The Bronze Garden

30 Coins

Bugs Bunny Builders

Gossip Girl

My Adventures with Superman

X-Men: Evolution

“The Narcosatanist” logró ser la serie más vista de la semana, junto con “Lu & the Bally Bunch“, que ocuparon los puestos más prioritarios del ranking. Mientras que “Family Secrets” la acompaña por detrás en la lista en esta semana del 14 al 20 de julio.

En resumen, “Harry Potter and the Order of the Phoenix” fue la película más vista y “The Narcosatanist” fue la serie más popular de la semana en México.