¿Cuáles fueron las series y películas más vistas en Netflix de la semana del 1 al 7 de septiembre?

Lo más visto en Netflix esta semana. Foto: Netflix

Netflix es la plataforma de streaming con más suscriptores en México, según datos de Statista. Para saber cuáles son las películas y series más populares, el portal FlixPatrol ofrece lo más visto de la semana del 1 al 7 de septiembre.

Las películas más vistas de la semana en Netflix (del 1 al 7 de septiembre)

La película más vista de la plataforma fue “La gran seducción”, cinta mexicana protagonizada por Yalitza Aparicio y Memo Villegas.

“Los habitantes de un pequeño pueblo pesquero traman toda una serie de artimañas para no dejar ir una oportunidad única que podría salvarlo de la ruina”, sinopsis de la cinta.

La gran seducción

Fuera de la muerte

Un día y medio

No estás invitado a Mi Bat Mitzvá

Los Croods

El bebé jefe

One Piece 3D2Y: ¡Supera la muerte de Ace! El voto de Luffy a sus amigos

Elige el amor

Shrek

En la línea

“Out of Death” también se encuentra entre las destacadas de lo más visto de Netflix en el apartado de “Películas”.

Las series más vistas de la semana en Netflix (del 1 al 7 de septiembre)

“One Piece” logró ser la serie más vista de la semana, acompañada de “Who Is Erin Carter?“, que ocuparon los puestos más prioritarios del ranking.

Por otro lado, se destaca que “A Day and a Half” fue otra de las series que ocupan el Top 3, mientras que “Ragnarok” la acompaña por detrás en la lista en esta semana del 1 al 7 de septiembre.

Una sola pieza

¿Quién es Erin Carter?

Live to 100: Secretos de las Zonas Azules

Ragnarok

Rey la Tierra

Destinado contigo

Miss Adrenalina: Una historia de gemelos

Desencanto

La lista negra

Detrás de tu toque

Aunque “One Piece” fue la serie más vista de la semana, otras series como “ Disenchantment” y “Destined with You” también mantuvieron su público enganchado a las pantallas.