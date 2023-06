¿Cuáles fueron las series y películas más vistas en Netflix de la semana del 16 al 22 de junio?

Series y películas más vistas de Netflix del 16 al 22 de junio | Foto: UnoTV

Netflix es la plataforma de streaming por excelencia de México, según datos de Statista. Para saber cuáles son las películas y series más vistas en esta alternativa, el portal FlixPatrol ofrece lo más visto de la semana del 16 al 22 de junio.

Las películas más vistas de la semana en Netflix (del 16 al 22 de junio)

La película más vista de la plataforma fue “Misión de Rescate 2“, un film que está en lo más alto tras las miles de visualizaciones de sus suscriptores.

Después de sobrevivir a todo lo que le sucede en la primera película, Tyler Rake, interpretado por Chris Hemsworth, regresa como mercenario australiano de operaciones encubiertas al que se encomienda otra misión suicida: rescatar a la maltrecha familia de un despiadado gángster georgiano de la prisión donde se encuentra recluida.

Cabe destacar que la película más vista del mes era uno de los estrenos más anticipados de Netlix para junio. De manera casi inmediata, causó impacto entre el público mexicano. Estas fueron las películas más vistas del 16 al 22 de junio.

Misión de Rescate 2

Misión de Rescate

What Happens in Vegas

Take Care of Maya

There’s Someone Inside Your House

You Do You

Shrek

Black Clover: Sword of the Wizard King

PAW Patrol: The Movie

La primera parte de “Misión de Rescate” también se encuentra entre las destacadas de lo más visto de Netflix en el apartado de “Películas”.

Las series más vistas de la semana en Netflix (del 16 al 22 de junio)

“Madre de alquiler” fue la serie más vista de la semana en Netflix, seguida de “Black Mirror“, que ocuparon los puestos más prioritarios del ranking.

Se trata de una serie mexicana creada por Aída Aracely Guajardo e intepretada por Shaní Lozano, Luis Ernesto Franco y Leticia Calderón.

En 24 episodios, “Madre de alquiler” cuenta la historia de una mujer de origen modesto que se ve obligada a actuar como madre subrogada, por lo que se involucra con una poderosa familia que protegerá su propia reputación a toda costa.

Por otro lado, se destaca que “What Happens in Vegas” fue otra de las series que ocupan el TOP 3, mientras que “Bloodhounds” la acompaña por detrás en la lista en esta semana del 16 al 22 de junio.

Madre de alquiler

Black Mirror

Perfil falso

Bloodhounds

Never Have I Ever

Our Planet

Tex Mex Motors

The Good Bad Mother

Manifest

XO, Kitty

Aunque “Madre de Alquiler” fue la serie más vista de la semana, otras series como “ Perfil falso” y “Manifest” también ocuparon el tiempo de ocio del público.

Cabe destacar que “Black Mirror” también se posicionó en la semana del 16 al 22 de junio en Netflix. Se trata de un programa antológico de los excesos de la tecnología que esta vez cuenta con la participación de Salma Hayek.

En resumen, “Misión de rescate 2” fue la película más vista y “Madre de Alquiler” fue la serie más popular de la semana de Netflix en México.