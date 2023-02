No se bañan, no tienen vida social y más: ¿son ciertos o falsos los mitos sobre los cosplayers?

“No tienen vida social”, “son inmaduros”, “no se bañan”, ¿has escuchado algunas de estas aseveraciones de las personas que tienen el hobby de disfrazarse de un personaje de ficción, conocido como cosplay? Esas opiniones también suelen ir dirigidas para los fans de los videojuegos u otakus del anime y la cultura japonesa.

Porque no hay que juzgar un libro por su portada, en Unotv.com nos dimos a la tarea de verificar qué tan cierto son algunos de los mitos o prejuicios más comunes hacia esta comunidad y, para ello, consultamos a las “idols” mexicanas dentro del cosplay, Rabbit.exe y San Chan Clau.

Con miles de seguidores en plataformas como YouTube, Instagram, Twitter y TikTok, Rabbit.exe (Brenda Michelle Becerra Figueroa) y San Chan Clau (Claudia Gabriela Chinchilla), son dos otakus mexicanas que llevan varios años realizando cosplay de manera profesional.

Ambas lo iniciaron como un pasatiempo y ahora son invitadas a diferentes eventos o convenciones de comics y anime en México. Y claro, en esta nota compartimos enlaces de sus redes sociales.

Como señala San Chan Clau, el estilo de vida de cada persona es diferente; así como cosplayers u otakus que les gusta estar en su casa, también hay otros que les encanta estar de fiesta.

Para Rabbit.exe, hay personas cuyo gusto por el cosplay no interfiere con su responsabilidad, trabajo y relaciones interpersonales.

“He conocido gente muy madura, adultos jóvenes que llevan una vida bien, su trabajo lo toman muy en serio, sus relaciones interpersonales están chidas, no son tóxicos con su pareja”.

Asimismo, San Chan Clau señala que ser inmaduro no se relaciona con divertirse, porque además no se afecta a otra persona.

“Inmaduro son las personas que hacen berrinche, toman decisiones tontas en la vida. (…) Se me hace más inmaduro de parte de una persona pensar que por el hecho de que te estás divirtiendo y no tienes pena en expresar las cosas que te gustan ya eres un inmaduro”.

En opinión de Rabbit.exe, la sexualidad y el sexo es de las cosas más básicas del hombre; es un aspecto que se utiliza tanto en la publicidad de la ropa, como de cosméticos, perfumes e incluso alimentos.

En general, agrega San Chan Clau, en cada aspecto hay fetiches y no nada más en los otakus o cosplayers, “lo que sí es que, como en todos lados, sí te encuentras una que otra gente rara, pero no considero que sea únicamente de los otakus”.

Rabbit.exe y San Chan Clau comparten la idea que será tan caro como tú quieras.

“Si lo quieren muy bien hecho, sí, pero no siempre; también implica si tú lo vas a hacer a mano o si lo vas a comprar. El cosplay es tan caro como tú quieras”.

El objetivo del cosplay es divertirse y, aunque no todas las personas tienen las características físicas de algún personaje determinado, sabes que juegas con la fantasía.

Para uno de los prejuicios más comunes hacia los cosplayers, así como los otakus y gamers, San Chan Clau dio un rotundo no, aunque existen sus excepciones.

“Tengo varios amigos que les gusta el anime y se bañan; más bien depende de cada persona. Hasta cuando ibas a la escuela te encontrabas personas que iban sin bañarse y olían horrible. Realmente no es sólo de los otakus, es en general, hasta en el Metro, te subes y huele horrible. Es dependiendo de la persona”.

Hacer contenido subido de tono, no te hace una persona “loca”, señaló Rabbit.exe. Agregó que existen casos en los que la gente “te falta el respeto y eres una persona que no se puede tomar en serio”.

“Es molesto recibir muchos mensajes preguntándote que cuánto cobras; sí está muchísimo eso; (…) asumir que alguien hace esas cosas, por eso no me parece algo congruente. Simplemente, uno se divierte y no siempre hace esas cosas”.

Rabbit.exe.