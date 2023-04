El misterio de la edad de Belinda, ¿cuántos años tiene realmente?

¿Será que Belinda miente sobre su edad, tal y como dicen que lo hace Ninel Conde? La cantante, quien en una ocasión reconoció que soñaba casarse pero sus prioridades cambiaron, ha despertado dudas desde hace tiempo sobre los años que tiene.

En un momento de la que fue su relación con Christian Nodal, se llegó a decir que Belinda se quitó años para no verse tan mayor a quien entonces era su pareja, la intérprete de “Egoísta” le llevaría unos 10 años a su ex.

En el 2020, Belinda había declarado a una revista de espectáculos que cumpliría 28 años, sin embargo, su declaración contrastó con lo que su mamá había celebrado un año antes (2019): que su hija llegaba a los 30 años de edad.

Aquí podríamos hablar de una mentira de la misma estrella de “Cómplices al rescate”.

“Yo el próximo 15 de agosto (de 2020) cumplo 28 años. Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me muestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis”

Dijo Belinda a TV Notas en ese entonces