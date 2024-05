¿Cuántos detenidos hubo por el homicidio de Paco Stanley?

Mario Bezares, entre los detenidos por el caso de Paco Stanley. Foto: Cuartoscuro

El homicidio de Paco Stanley vuelve a dar de qué hablar tras el estreno de la serie “¿Quién lo mató?”. La muerte del conductor en 1999 enlutó a la televisión y a los fanáticos del presentador; además, llevó a prisión a varios personajes relacionados con el ataque. Unotv.com te da los detalles.

Ellos fueron los detenidos por el homicidio de Paco Stanley

Pasadas las 12:00 del día del 7 de junio de 1999, víctima de un ataque armado, murió Paco Stanley. La conmoción no se hizo esperar. En diversos espacios se exigía justicia y que se presentarán a los responsables.

Mario Bezares

Las investigaciones comenzaron, y poco a poco se fue señalando a varios personajes, algunos cercanos a Paco Stanley, como el caso de Mario Bezares. Después del homicidio del conductor, su amigo fue señalado como presunto culpable.

Las circunstancias llevaron a Bezares a no estar en la camioneta en donde atacaron a Paco, lo que llevó a decenas de especulaciones. Sin embargo, Mario negó haber estado involucrado en el asesinato.

Pese a las negativas de Bezares, fue arraigado y, posteriormente, ingresado al reclusorio en donde estuvo varios meses antes de ser absuelto del caso.

Paola Durante

Al igual que Mario Bezares, Paola Durante también fue señalada por las autoridades como parte de los responsables del homicidio de Paco. La edecán del programa estuvo en la mira de las autoridades luego de la declaración del “cocinero”, parte de los trabajadores de los narcotraficantes conocidos como los hermanos Amezcua.

En entrevista con Adela Micha, Paola Durante recordó, también, que no había pruebas de que ella hubiera tenido una reunión con los narcotraficantes en el reclusorio sur.

“El cocinero, que era de los hermanos Amezcua, los narcotraficantes, dijo que él me vio platicando con ellos y que me dijeron ‘tienes que seducir a Mario, para que Mario ponga a Paco’… No pudieron tampoco demostrar. Y ya después él se retractó. Después de un año se retractó. Dijo ‘la verdad, yo no los conozco. Inventé todo esto porque me amenazó la Procuraduría’”.

Erasmo Pérez Garnica, alías el “Cholo”

Entre los detenidos por el caso de Paco Stanley también estuvo Erasmo Pérez, al que señalaron como el “Cholo”, presunto autor material del homicidio. La detención se dio luego de que coincidiera con el retrato hablado que tenían las autoridades.

Jorge García Escandón

Además de los famosos involucrados, Jorge García, quien fuera chofer de Paco Stanley, también estuvo preso vinculado al mediático caso.

Luis Rosendo Martínez

Otro de los cercanos a Paco Stanley que fue detenido tras el asesinato fue Luis Rosendo, guardaespaldas del presentador y locutor.