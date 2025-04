“Culiacanazo: Herederos del Narco” es la nueva docuserie de Max que busca reconstruir un operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que derivó en un enfrentamiento sin precedentes.

Con material inédito, testimonios clave y un enfoque de true crime, durante cuatro episodios se explorará lo que ocurrió el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, donde se vivió uno de los episodios más críticos en la historia reciente de la seguridad en México, así como las repercusiones políticas y sociales del evento.

La docuserie, “Culiacanazo: Herederos del Narco”, producida por PAR Producciones para Max Original y Warner Bros. Discovery, se adentra en los detalles del operativo y sus consecuencias.

A través de cuatro episodios, el documental presenta entrevistas con periodistas, exmilitares, integrantes del crimen organizado, agentes de la DEA y ciudadanos que fueron testigos de aquel día.

Jesús Bustamante, periodista de Grupo Imagen y presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, es una de las voces principales del proyecto.

Bustamante estuvo en el lugar de los hechos y su material se convirtió en una pieza clave para entender lo que ocurrió en las calles de Culiacán.

“Fue el año pasado cuando me sumé al proyecto, no solo como testigo, sino como asesor local. Mi trabajo consistió en supervisar datos y autentificar imágenes para evitar falsedades”, explicó el periodista a UnoTV.

Además, la serie cuenta con la participación del periodista Arturo Páramo, quien cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre si la liberación de Ovidio Guzmán fortalecía al narcotráfico.

También aparecen figuras como la periodista Peniley Ramírez, el exsecretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y el experto en temas de narcotráfico Jorge Fernández Menéndez.

Cada semana, Max estrenará un capítulo de esta docuserie, que analiza desde distintas perspectivas lo ocurrido en el Culiacanazo. Los cuatro episodios son:

La directora de la serie, Fátima Llanes, habló sobre la dificultad de abordar un tema tan sensible:

“Es un tema peligroso y doloroso, porque el crimen organizado y el narcotráfico generan mucho sufrimiento en la población . El reto fue encontrar el balance entre contar la verdad y no generar más dolor , pero al mismo tiempo lograr que el espectador se comprometa con el contenido”, dijo la directora.

Por su parte, Bustamante recordó el impacto de aquel día:

“Lo recuerdo como uno de los días más lamentables de Culiacán. No solo me afectó a mí, sino a muchas personas que quedaron atrapadas en sus casas, en centros comerciales, en sus trabajos. No fue solo el 17 de octubre, se repitió años después y lo seguimos viviendo ahora.”