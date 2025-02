Cynthia Klitbo es hospitalizada tras ser mordida por una araña viuda negra

GENERANDO AUDIO...

Cynthia Klitbo narró su experiencia desde el hospital. Foto: Instagram

Cynthia Klitbo fue a parar al hospital tras ser mordida por una araña viuda negra mientras se encontraba trabajando en un locación en Guadalajara.

La actriz publicó un video, desde la cama del hospital, donde narró que no sintió nada cuando la araña la mordió, pero después empezó a sentir espasmos.

“Me picó una araña que se llama ‘latrodectus’, una cosa así, es una araña gigante y, pues, me están poniendo un antídoto. Ya vi la foto (de la araña) y sí está de miedo”, relató la actriz, quien recientemente fu víctima de una estafa virtual.

En ese momento, la interprete reconocida por sus papeles de villana en las telenovelas, desconocía el tipo de araña, pero al enterarse se quedó en shock.

A través de sus historias de Instagram, Klitbo relató que el doctor solo le había dicho el nombre científico para no espantarla.

“Me picó una put* viuda negra”: Cynthia Klitbo

“Me picó una put* viuda negra, me dicen que si no hubiera venido a ponerme el antibiótico me hubiera podido petatear. No lo puedo creer, por eso me dijo el nombre científico, para no espantarme”, contó sorprendida.

También por medio de sus historias de Instagram, la mañana de este sábado 15 de febrero, la actriz informó que se encontraba bien.

En otro video, la actriz de telenovelas como “El privilegio de amar” agradeció seguir viva y bromeó al decir que está pensando seriamente en hacerse una limpia, a pesar de que le prometió a Dios no hacerlo.

Mordedura de viuda negra puede ser letal

La viuda negra se puede identificar por la distintiva mancha roja en forma de reloj de arena que tienen en su abdomen.

La mordedura de esta araña es hasta 15 veces más potente que el de una serpiente de cascabel. En los humanos, la mordedura produce dolor muscular, náuseas y parálisis del diafragma que provoca dificultad para respirar; pero, al contrario de la creencia popular, la mayor parte de las personas que reciben un mordisco no sufren graves consecuencias y, ni muchos menos, mueren.

Pero la mordedura sí que puede ser mortal, normalmente entre los más pequeños, los mayores y los enfermos, como lo menciona National Geographic.