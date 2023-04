La exconductora de Venga la Alegría, Cynthia Rodríguez, quien hace un par de semanas anunció que está en espera de su primer bebé junto al cantante, Carlos Rivera, reveló algunos de los síntomas que León, nombre que llevará su primogénito, ya le está haciendo sentir.

Cynthia Rodríguez, quien también participó en La Academia, al igual que Carlos Rivera y Yuridia, compartió detalles de su dulce espera, asegurando que, al igual que muchas mujeres, enfrenta los “típicos” síntomas.

A través de sus redes sociales, Cynthia Rodríguez compartió algunos de los malestares que ya empezó a tener, entre ellos, algunas náuseas, síntoma muy común de un embarazo.

“Me están preguntando si tengo malestares del embarazo, les cuento que los primeros tres meses sí tuve muchas náuseas, en la mañana y en la noche, pero no vomité nunca, eso sí, encontré súper remedios”, compartió Cynthia Rodríguez en sus historias de Instagram.

La exconductora de Venga la Alegría, quien fue inspiración de Carlos Rivera para su nuevo álbum, dijo que no se queja, asegurando que se siente muy bien, además de tener mucha pila y energía.

“Ahorita me siento con mucha energía, de hecho, me preguntan si no muero de sueño, la verdad es que no muero de sueño, la verdad es que no, los primeros tres meses sí, me podía recargar y me quedaba dormida, pero ahorita ya regresé al ejercicio, a la caminadora, al ejercicio que me recomienda mi ginecóloga, me he sentido bien, gracias a Dios”.

Cynthia Rodríguez, conductora