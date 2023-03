“Sí le creo”: Daiana Guzmán apoya a Melissa Galindo en denuncia contra Kalimba

Daiana Guzmán, quien acusó a Kalimba de abuso sexual en 2010, reapareció para apoyar a Melissa Galindo, quien en días recientes acusó al cantante de acoso sexual al asegurar que la tocó sin su consentimiento en varias ocasiones.

En entrevista con Kary Alejadre, Daiana Guzmán destacó que, pese a no conocer a la cantante Melissa Galindo, cree en la nueva denuncia contra el intérprete de “Tocando fondo”, pues se trata de la misma persona que, presuntamente, la habría atacado hace más de 10 años.

“Sí le creo. No la conozco, no conozco para nada a Melissa, todo lo que está surgiendo para mí es completamente nuevo. Pero le creo por el hecho de que es la misma persona que a mí me agredió hace 13 años”.

La joven que, luego de 10 años reiteró sus acusaciones contra el cantante, mismas que, en su momento, lo llevaron a permanecer preso por algunos días, le ofreció su apoyo a la cantante que hoy acusa a Kalimba, famoso que descartó la veracidad de los señalamientos y adelantó acciones legales contra Galindo.

Guzmán recordó los señalamientos que vivió luego de que acusara a Kalimba de haberla agredido sexualmente en un hotel en Quintana Roo cuando ella era menor de edad.

Reiteró, como hace unos años, sus acusaciones contra el integrante de OV7 quien, en algunas entrevistas, lo ha negado tajantemente.

Además, acusó que la popularidad de Kalimba en aquellos años fue un factor determinante para no ser declarado culpable.

“Nunca hubo culpable por ser cantante, por tener el medio y el poder que necesitaba para poder lavarse las manos y haber dicho ‘es que ella quiere fama. Y yo no le hice nada’. Sí, sí lo hiciste y aquí después del tiempo se está viendo, hay otra más… No soy la única, pero sí fui la única a la que juzgaron”.

La mujer, que se dijo ser víctima de Kalimba de un ataque sexual, señalamientos que pesan, también, sobre otros famosos, afirmó que luego de la situación que se volvió mediática hace más de una década le llevó años poder reponerse.

“Fue un proceso difícil, de años. Me encuentro segura de mí misma, me encuentro fuerte, mi vida totalmente salió de los medios de comunicación, no me dediqué a eso… Me siento tranquila”.

Daiana Guzmán