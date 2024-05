Daisy Ridley nadó 9 días en mar abierto para ‘La joven y el mar’: “Fue difícil, frío y abrumador”

El frío y cansado de Daisy Ridley en “La joven y el mar” | Foto: Disney

Daisy Ridley interpreta a Trudy Ederle, la primera mujer que cruzó el Canal de la Mancha, en “Young Woman and the Sea“, la nueva película de Disney. En entrevista con Unotv.com, la también protagonista de “Star Wars” contó cómo fue la experiencia de nadar en mar abierto, aún con las frías y abrumadoras corrientes.

¡Daisy Ridley tuvo que nadar en mar abierto para “Young Woman and the Sea”!

“Young Woman and the Sea” fue un desafío difícil para Daisy Ridley, según sus propias palabras. Esto debido a que entrenó durante tres meses para parecer una legítima nadadora olímpica.

Asimismo, declaró para este medio que nadó en mar abierto durante nueve días al final del rodaje, razón por la que terminó completamente cansada.

“Cada vez que tuve que entrar al océano con las corrientes realmente frías y abrumadoras, tratando de mantener el ritmo con la cámara y el bote de apoyo, era demasiado para procesar”. Daisy Ridley

Además, reconoció que entre grabaciones, se veía obligada a subirse al bote de apoyo para envolverse completamente entre mantas y cobijas para abrigarse e, incluso, mantener toda la energía que podía.

Joachim Rønning, director de “Young Woman and the Sea“, también señaló que Daisy Ridley salía del mar con los labios azules, pero nunca se quejó para volver al mar. “Estoy muy impresionado por su resistencia”, remató.

La actriz agradeció al equipo de producción por apoyarla “de la forma más increíble“, asegurándose en cada momento de que estuviera a salvo y caliente, además de alimentarla debidamente para seguir adelante.

Este no fue el único reto para interpretar a Trudy Ederly en “Young Woman and the Sea”

“Young Woman and the Sea” está basada en el libro “Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World” de Glenn Stout.

En la cinta producida por Jerry Bruckheimer, se explora la infancia de la nadadora de Trudy Ederle, cuando estaba enferma y perdió la audición parcialmente, pasando por los Juegos Olímpicos hasta su reto de nadar el Canal de la Mancha.

Trudy Ederle, quien vivió de 1905 a 2003, era una nadadora neoyorquina que rompió los límites. Al ser británica, Daisy Ridley tuvo que padecer para cambiar su acento e interpretar a la atleta de manera fiel.

“No me adentré completamente al acento de Nueva York, pero tuve que imitar cómo suenan en la Costa Este. Esto fue encantador porque nunca lo había hecho, entonces la forma en que dicen ‘hot dog’ es con la boca más abierta, fue muy divertido”. Daisy Ridley

La actriz, que también apareció en “Asesinato en el Expreso de Oriente” también reconoció emocionada que tomó clases de acento por dos semanas con Tilda Cobham-Hervey, quien interpreta a Meg, la hermana de Trudy.

¿Qué le diría Daisy Ridley a Trudy Ederle?

La historia de Trudy Ederle, quien cruzó el Canal de la Mancha incluso más rápido que muchos hombres, quedó relegada en la memoria colectiva de Estados Unidos hasta el lanzamiento del libro de Glenn Stout.

Sin embargo, en cuanto Daisy Ridley leyó el libreto insistió en ser la protagonista de esta historia, al grado que incluso fungió como productora de la cinta. Esto es lo que le diría si tuviera a la nadadora en frente:

“Creo que sólo me gustaría saberlo todo, cómo fue para ella crecer, cómo fue convencer a la gente de apoyarla para nadar, qué pasó después, como cuando enseñó a los niños a nadar, porque vivió 98 años“, confesó.

Asimismo, consideró que, de seguir viva, Trudy Ederle estaría contenta de saber que cada vez más personas están escuchando su historia gracias a “Young Woman and the Sea“, película que se estrena a nivel mundial el 31 de mayo.