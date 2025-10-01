GENERANDO AUDIO...

Dalílah Polanco dejó impactados a los habitantes de “LCDLFM”. Foto: GettyImages

Dalílah Polanco abrió su corazón y compartió, en una confesión íntima, cómo vivió la traición de una de sus exparejas, también figura pública, en un episodio que la marcó profundamente.

La actriz se sinceró durante una dinámica que se realizó en “La Casa de los Famosos México 3” rumbo a la gran final que se llevará a cabo este domingo 5 de octubre.

Entre sospechas y confianza

La actriz relató que todo comenzó cuando una amiga le advirtió que había visto a su pareja con otra mujer en un evento. Aunque al principio restó importancia, intentando no caer en los celos, la duda empezó a rondar en su cabeza.

“Yo nunca he sido muy de celos”, aseguró. Sin embargo, los gestos repentinos de cariño, los regalos exagerados y las evasivas empezaron a despertar sospechas. En un intento por aclarar la situación, Dalílah confrontó a su pareja en varias ocasiones:

“Lo que quiero saber es si hay algo más… porque ya es la tercera vez que esto me pasa y no quiero estar inventando cosas.” Dalílah Polanco

El golpe de realidad

La actriz contó que, pese a las negativas categóricas, la verdad terminó por salir a la luz de la manera más dolorosa: a través de una revista que publicó fotografías de él con la otra mujer.

“Me hablaron para preguntarme qué opinaba de las fotos publicadas y yo no sabía nada. Cuando vi las imágenes en el puesto de periódicos, sentí cómo se me rompió el corazón”, recordó.

Ese fue el momento que la llevó a tomar la decisión de terminar la relación. “Agarré mi maletita, lo que cupo en ella, y le dejé la revista en la cama”, narró.

Una herida doble

Para Dalílah, el dolor no solo vino de la traición, sino también de no haberse escuchado a sí misma: “Se te rompe el corazón porque te engaña la persona a la que amas, pero también porque no te hiciste caso desde el inicio. Yo lo pregunté tres veces y siempre me lo negó categóricamente.”

Con el tiempo, Polanco reconoció que la experiencia se volvió una relación tóxica que tardó en dejar atrás, pero que le dejó una lección invaluable: no minimizar lo que dicta la intuición.

¿Quién le fue infiel a Dalílah Polanco?

Aunque la finalista de la tercera edición de “La Casa de los Famosos” no reveló el nombre del personaje que le fue infiel, todo indica que se trataría de Eugenio Derbez.

Polanco y Derbez se conocieron en el programa “Anabel”, pero su relación empezó cuando trabajaron en “La Familia P. Luche” durando tres años.

La pareja se separó en 2006 y Eugenio Derbez empezó a salir con Alessandra Rosaldo, su actual pareja.