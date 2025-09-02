Dalílah Polanco rompe en llanto al recordar su infancia en “La Casa de los Famosos”

GENERANDO AUDIO...

Dalílah Polanco es de las pocas mujeres que quedan en la casa. Foto: Cuartoscuro

Dalílah Polanco rompió en llanto al recordar uno de los momentos más difíciles de su infancia, esto ocurrió durante una charla dentro de “La Casa de los Famosos México”.

La actriz es la única mujer que queda del cuarto Día tras la expulsión de Mariana Botas, pero también es una de las integrantes del reality que más contenido ha dado en el programa.

Dalílah Polanco y sus padres ausentes

Durante una charla con algunos integrantes de “La Casa de los Famosos”, entre ellos, Facundo, quien ganó la moneda del destino, Dalílah contó una etapa de su infancia que la marcó.

La actriz relató la ausencia de sus papás y la escasa comunicación que marcó su crecimiento, lo que provocó que terminara llorando frente a las cámaras.

Tanto Facundo, “Guana” como Shiky compartieron anécdotas felices con sus padres, lo que contrastó con la experiencia de Dalílah.

“(Mis papás) Nunca estaban y cuando están y yo quería jugar ‘shh, están dormidos’. Y sino, estaba pedo mi papá y era una mierda”, recordó Polanco al borde del llanto.

Después de unos minutos, Dalílah regresó con sus compañeros y reflexionó sobre su historial familiar, enfatizando que sus padres siempre fueron personas muy ocupadas, aunque buscaban demostrarle amor a su manera.

“Tanto mi papá como mi mamá vienen de papás ausentes. El papá de mi papá no existió, ganaba 100 pesos y le daba a mi mamá 99”, compartió la actriz, dando un testimonio directo sobre la historia de su familia.

Tras el fuerte testimonio de la actriz, Shiky intentó animar a su compañera al decirle que “no existen familias perfectas”.

Las emociones siguen a flor de piel entre los habitantes de “La Casa de los Famosos” que cada día que pasa siguen sorprendiendo al público con sus revelaciones.