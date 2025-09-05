Dalílah Polanco sufre aparatosa caída en La Casa de los Famosos México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

La noche del jueves, antes de la gala de Robo de Salvación en La casa de los Famosos México, la actriz Dalílah Polanco perdió el equilibrio al descender de una plataforma del reto “El Juego del Reto de las Fichas”, lo que la dejó inmovilizada en el piso y con evidentes signos de dolor.

Ello, tras torcerse el tobillo, mientras que, al parecer, también se lastimó la mano, luego de caer sobre el hombro y el brazo.

Entre quejidos, la también comediante pidió a sus compañeros continuar con la dinámica: “¡No, espérense! No, no, espérense. ¡Ay! Todo bien. No, sigan, sigan, sigan. No se paren”, dijo, intentando restarle gravedad al accidente, siendo llevada al confesionario para recibir atención médica.

¿Cómo reaccionaron sus compañeros?

Mar Contreras y Aarón Mercury fueron los primeros en auxiliarla, mientras que Guana y Aldo De Nigris la trasladaron al confesionario para recibir atención médica. En redes sociales circulan videos del momento exacto de la caída, lo que aumentó la inquietud entre los seguidores del reality show.

Poco después, la conductora Odalys Ramírez confirmó que Polanco estaba siendo atendida: “Dalílah está bien”, aseguró en vivo. Wendy Guevara también tranquilizó a la audiencia, destacando que el programa cuenta con un equipo médico completo que cuida de los habitantes.

¿Cuál es su estado de salud?

Aunque la actriz tardó varias horas en salir del confesionario, fuentes de la producción señalaron que su recuperación avanza de manera positiva y que ya se encontraba medicada.

El incidente ocurrió justo antes de la disputa por el “robo de salvación”, en la que Elaine Haro se convirtió en finalista y enfrentará a Guana, actual líder de la semana.

Dalílah Polanco está nominada junto a Abelito, Aarón Mercury, Facundo y Shiky, por lo que su permanencia en la casa dependerá del resultado de la próxima votación.