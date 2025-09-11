Dalilah Polanco y Alexis Ayala conmueven y dividen con sus discursos en “La Casa de los Famosos México”

GENERANDO AUDIO...

Dalilah Polanco y Alexis Ayala protagonizan debate. Foto: Getty Images

Lo que parecía una noche de nominaciones más en “La Casa de los Famosos México” terminó convirtiéndose en uno de los momentos más intensos y emotivos de la temporada.

Dalilah Polanco abrió su corazón con un discurso sobre lo difícil que le ha resultado jugar en equipo, mientras que Alexis Ayala respondió con una reflexión cargada de experiencia y resiliencia que conmovió a televidentes y a sus compañeros.

El sentir de Dalilah Polanco

Dalilah comenzó su intervención visiblemente afectada, pues reconoció que no sabe jugar en equipo y que su estilo siempre ha sido más individual. Recordó lo mal que se sintió cuando fue intercambiada de cuarto y percibió una celebración por su salida.

“No sé hacerlo, no tengo la capacidad… Eso que para otros es honestidad, para mí fue crueldad. Cuando se me sacó me sentí, no por ti directamente, sino por la fiesta que se armó al deshacerse de mí. Eso fue lo que yo sentí, y pido respeto por mi sentir”, dijo la actriz Dalilah Polanco en un momento emotivo.

Entre pausas y disculpas por no poder mirar directamente a los ojos de Alexis, Polanco dejó claro que su incomodidad en el reality no tiene que ver con la falta de voluntad, sino con su carácter introvertido.

La respuesta de Alexis Ayala

Alexis tomó la palabra para aclarar que sus acciones dentro del reality nunca han sido con intención de herir, sino parte de la dinámica del juego.

“Dentro del juego fue lo correcto. No era crueldad, era honestidad… No todo hay que defenderlo. Respeto lo que dices, pero no lo comparto“.

El actor, además, abrió un capítulo de su vida personal que tocó fibras sensibles. Recordó que sobrevivió a un infarto, lo que lo dejó quebrado económicamente y lo alejó del trabajo durante años.

“Soy un sobreviviente, tengo una malformación en el corazón y aquí estoy entero, luchando con gente a la que le llevo 30 años. Eso me llena de vida. Ya gané, porque cada semana que llego, regreso con más experiencia”, dijo el actor Alexis Ayala como respuesta.

Choque de visiones y posturas

El momento dejó clara la diferencia de perspectivas entre ambos, Dalilah pidiendo respeto a sus emociones y defendiendo su manera de jugar desde la vulnerabilidad, mientras que Alexis reforzó la idea del trabajo en equipo y la importancia de no llevarse nada a lo personal.

“La decisión de quién gana no es nuestra, es del público… Yo quiero que la manada llegue a la final”.

Reacciones en redes

El intercambio no tardó en viralizarse y para muchos, el discurso de Dalilah fue uno de los más sinceros de la temporada; para otros, las palabras de Alexis Ayala fueron una verdadera “cátedra de juego” y resiliencia.