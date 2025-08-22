Dalílah Polanco y Mar Contreras se enfrentan en “La Casa de los Famosos México 2025”

GENERANDO AUDIO...

Dalílah Polanco y Mar Contreras. Foto: Cuartoscuro

“La Casa de los Famosos México 2025” sigue dando mucho de qué hablar y durante la cena de nominados, que esta semana son ocho, se produjo un intenso y revelador intercambio entre Dalílah Polanco y Mar Contreras.

Las dos actrices protagonizaron un encontronazo que encendió las redes sociales y ahondó en las tensiones acumuladas entre ambas dentro del reality.

El desencuentro entre Dalílah Polanco y Mar Contreras en la cena de nominados

Dalilah confrontó directamente a Mar, acusándola de buscar constantemente reconocimiento. “¿Qué importa quién lo haya hecho? Lo hicimos todos juntos”, cuestionó, antes de mencionar la actitud que ella percibe en su compañera al cocinar.

“Cada vez que te digo algo en la cocina, dices: ‘Es que mi esposo es chef’… sí, pero tú no lo eres”.

Pero el momento más fuerte llegó cuando Dalilah abordó la personalidad de Mar.

“Siento que tu neurosis es diferente de la mía. La tuya es iracunda… y la trato de contener porque es con lo que estás luchando, y la mía es nerviosa… No te extrañaría, porque me quedaría yo”. Dalilah Polanco

Ante esto, Mar respondió condicionando la percepción pública: “Ve, ahí está, que el público lo decida mejor. Te están viendo. No necesitamos echarle el pe… al público”.

Después del incómodo intercambio, Dalílah Polanco decidió dar por terminado el tema con un comentario cargado de sarcasmo hacía La Jefa: “¡Qué bárbara, eh! De veras… y comimos aguacate”.

Nominados de la semana en “La Casa de los Famosos México”

Este duro enfrentamiento se dio en el marco de una de las semanas más decisivas del reality, en la que estos son los nominados a placa:

Alexis Ayala

Guana

Priscila Valverde

Abelito

Shiky

Mariana Botas

Mar Contreras

Dalilah Polanco

La tensión entre Dalílah y Mar se suma al drama de la competencia y a la presión de una posible permanencia en manos del público, generando especulaciones sobre cómo esto afectará las votaciones.

El duelo por la salvación se realizará durante la gala de esta noche, que comenzará a las 22 horas y se podrá sintonizar por el Canal 5, así como por la plataforma de VIX.