Dan por muerta a Natalia Lafourcade; ella lo desmiente

En redes sociales comenzó a circular la noticia de la supuesta muerte de Natalia Lafourcade, por lo que la propia cantante tuvo que salir a desmentir mediante un video.

Mediante sus historias de Instagram, Natalia pidió a sus seguidores ayuda para desmentir la noticia.

“Estoy viva, no he tenido ningún velorio, no tengo cáncer ni estoy muerta. Estoy aquí en la cocina de mi hogar disfrutando de un descanso entre grabaciones de proyectos que vienen”.

Natalia Lafourcade en video de Instagram