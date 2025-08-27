GENERANDO AUDIO...

Daneli estrena segundo sencillo. Foto: UnoTV

Daneli es hija de Néstor Daniel, vocalista de la agrupación romántica Los Terrícolas, desde pequeña ha estado vinculada con la música gracias a su entorno familiar y ahora presenta su segundo sencillo como solista “Chupi hupi”.

Daneli se abre paso como solista

Su camino como solista arrancó con “Flor Divina”, tema en colaboración con Romy Marcos, hija de Niurka, con quien mantiene una estrecha amistad. La canción, con tintes frescos y femeninos, fue la primera carta de presentación de su estilo.

Ahora Daneli sorprende con “Chupi Chupi”, un tema que refleja su etapa adolescente y la forma en la que ha decidido conectar con su identidad musical.

“Es la esencia de la Daneli de 15 años. Recuerda esa etapa rebelde y divertida. El nombre viene de la secundaria, porque siempre llevaba una paleta y me empezaron a decir “Chupi Chupi”. Quise llevar esa identidad a una canción y un video lleno de caramelos”.

El videoclip, colorido y juguetón, está inspirado en la estética pop que mezcla inocencia con rebeldía juvenil.

Una herencia musical

Aunque Danelli apenas comienza a labrar su camino, su apellido está ligado a una de las voces más emblemáticas de la música romántica latinoamericana: su padre Néstor Daniel, vocalista de Los Terrícolas, grupo que marcó época en los años 70 y 80 con clásicos como “Te juro que te amo” y “Luto en el alma”.

Ese referente, lejos de presionarla, le ha servido de inspiración para creer que la música puede ser también su espacio de expresión.

“Siempre crecí viendo cómo mi papá tocaba corazones con sus canciones. Para mí la música es eso: un puente con la gente. Mi camino es diferente, pero el amor por el arte lo heredé de él”, dijo la cantante.

Daneli habla maravillas de su cuñada Danna

La intérprete de 29 años, vive de cerca lo que significa estar junto a una de las artistas más influyentes de México, pues su hermano Alex Hoyer es novio de Danna.

“Cada vez que convivo con ella es mi cuñada, nada más. Para mí es parte de la familia, un lugar seguro donde puede ser ella misma y no necesita mostrar su faceta de artista”, compartió.

Daneli explicó que estar cerca de una figura pública le ha permitido ver de primera mano los retos de la fama, en especial en una era marcada por redes sociales y exposición mediática constante.

“Creo que es una parte del artista que tiene que aprender a manejar. El ser figura pública tiene beneficios, pero también contras. Hay días malos y aun así tienes que salir a sonreírle a la cámara, y lo ha hecho de una manera genuina, nada forzada. Mi hermano nunca ha tratado de ser alguien que no es, y ella tampoco”, comentó.

La cantante recordó el episodio en el que Alex Hoyer fue criticado por supuestamente no querer que la prensa se acercara a Danna en un evento público. Sobre ese momento, Daneli fue clara:

“Eso fue una reacción normal. Imagínate, estás con tu novia, quieres irte, y de pronto se hace un alboroto. Él solo la protegió. Pero pobre, lo malinterpretaron. Al final somos seres humanos, tenemos emociones y a veces se nos olvida que ellos también necesitan su espacio”, explicó.

La relación con Alex Hoyer

Aunque muchos esperan ver a Daneli en un dueto con Alex Hoyer , la cantante aseguró que con su hermano la prioridad siempre ha sido disfrutar de la familia antes que forzar un proyecto musical.

“Siempre hablamos de hacer algo juntos, pero cuando estamos en familia tratamos de desconectarnos del trabajo. Si pasa, queremos que sea algo orgánico y no forzado. Que nazca de una sesión de convivencia y no dé la presión por cumplir expectativas”.