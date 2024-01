Piden cancelar a Dani Flow por criticar denuncia de Nath Campos a Rix y al feminismo

Dani Flow criticó la denuncia por abuso sexual de Nath Campos. Foto: Cuartoscuro

Los comentarios que Dani Flow dio en una entrevista provocaron que el cantante de reggaetón fuera “cancelado” en redes sociales debido a que atacó a Nath Campos por su denuncia de abuso sexual contra el youtuber Rix y también por haberse lanzado en contra de feministas.

Dani Flow dio su punto de vista sobre el conflicto entre los youtubers Nath Campos y Rix. Por la agresión, el creador de contenido cuyo nombre es Ricardo Arturo González Méndez, fue condenado a tres años de prisión por delito de abuso sexual y en su opinión, el intérprete de “Reggaetón Champagne” calificó la acción legal de Nath como una “pend**ada”, situación por la que fue reprobado en redes.

¿Qué dijo Dani Flow de Nath Campos y Rix y por qué lo “cancelaron”?

En una entrevista que se viralizó por su opinión sobre el caso de abuso sexual que Nath Campos denunció contra Rix, Dani Flow se posiciona a favor del youtuber y de paso, arremete contra el feminismo, palabras por la que usuarios piden que sea cancelado.

Sin mencionar el nombre expresamente de Nath Campos, Dani Flow tomó partido sobre el conflicto. Aunque dejó claro que no apoyaba el contenido de Rix en sus plataformas, también se lanzó contra la comunidad de YouTube por la manera en la que se sumaron voces a la denuncia.

“Sigo pensando y ese contenido es una mam* para mí, no me gusta, pero sí fue una pend* por lo que lo metieron (a Rix) a la cárcel” Dijo Dani Flow

Ver más Ya podemos aceptar q las canciones de Dani Flow nos gustaban por lo cagado pero en si están horribles dejemos de apoyar a estos weyes con aires de grandeza jaja pic.twitter.com/QC79PgwGco — Kevin (@kevinlopezmejia) January 7, 2024

El entrevistador, el podcaster Charly Galleta, preguntó a Dani si su crítica se centraba en el fallo legal que condenó a Rix o a la reacción de la comunidad de YouTube tras su declaración de culpabilidad, el cantante se fue contra todos.

“Todos, todos, pinc* vatos mier, a la v* todos, neta, si a mí me pasara eso me daría mucho coraje, la morra esa no vale ver, la morra esa (Nath Campos), o sea hay fotos de la morra esa después de que pasó eso, o sea, me cag** esas morras” Dani Flow

Dani Flow desacreditó a Nath Campos con el comentario anterior al señalar que previo a su denuncia contra Rix, seguía conviviendo con él.

“Me cag** esas morras, esas y las que salen a rayar sus pend*** a la calle, las dos, esas ni ‘rucas’ se deberían de llamar” Dani Flow

El intérprete también opinó sobre el feminismo:

“Vuelvo y te repito, el feminismo como tal… Hay gente que sale a marchar bien, todo bien, no tengo problema con la ideas de las personas, pero sí tengo pedos con que salgan y hagan un desmadre, siento que se ven mal pues, no sé, wey, me da cosa hasta hablar de esa gente”

Dani agregó que las mujeres se valían de esa ideología para fomentar el caos y considera que el movimiento es una “mancha social”.

“Siento que son las morras que se agarraron del feminismo para vivir su pta locura, esas morras necesitan atención, muchas de ellas. No, me caen gordas a la v** wey, ¿para qué me les voy a acercar? La verdad me da coraje, siento que es una mancha social. Espero ser lo suficiente papá para mi hija, para que nunca, nunca esté cerca de esos movimientos” Dani Flow

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El caso de Rix y Nath Campos

Rix fue sentenciado a tres años de prisión en 2021 por un delito de abuso sexual contra Nath Campos. La abogada de la influencer informó que el youtuber admitió su responsabilidad penal y fue sentenciado por violación equiparada en grado de tentativa. Además, se reveló que Ricardo tuvo que indemnizar económicamente a la víctima y ella donó dicha cantidad a organizaciones benéficas.

Rix obtuvo la libertad condicional después de pagar una fianza, independientemente de la suma que entregó a Nath, y fue registrado en la lista de agresores sexuales.

Piden cancelar a Dani Flow

Las reacciones a los comentarios de Dani Flow coinciden en que se cancele su música y no se reproduzca más en plataformas digitales.

“Cancelan a Dani Flow por comentarios machistas y misóginos hacia mujeres víctimas de abus* s*xual” Es una de las críticas

Ver más "Cancelan a Dani flow por comentarios machistas y misóginos hacia mujeres víctimas de abus* s*xual" pic.twitter.com/Yf9CoKcMkc — 🦋 (@_puredepapaaaa) January 7, 2024

“Qué asco Dani Flow” Es otro comentario sobre la polémica

Ver más Que ASCO Dani flow. 🤢 — Juana Martínez (@JuanamartinezH) January 5, 2024