Dani Flow se disculpa por comentarios misóginos y de pedofilia tras ultimátum de Yeri Mua

Dani Flow se disculpa por comentarios mal aterrizados. Foto: Cuartoscuro.

El cantante Dani Flow se disculpó por los comentarios misóginos que realizó recientemente en una entrevista. Después de que fuera “cancelado”, debido a que atacó a Nath Campos por su denuncia de abuso sexual contra el youtuber Rix, además de haber lanzado comentarios en contra de las feministas.

Por su parte, la influencer Yeri Mua, quien fue una de las primeras en denunciar los comentarios de Dani Flow, le dio un ultimátum al artista para que se disculpara, públicamente, y continuaran con su colaboración.

Ante la presión pública, Dani Flow, finalmente, decidió disculparse.

Yeri Mua le da ultimátum a Dani Flow sobre sus declaraciones

La influencer, Yeri Mua, le dio un ultimátum a Dani Flow para que se disculpara públicamente. En caso de no hacerlo, Yeri Mua no colaboraría con el reguetonero. Y es que, sin deberla ni temerla, sus haters también se le fueron encima, por lo que la joven pidió a Flow disculparse.

Ver más Increíble! A mi no me embarren en sus cochinadas, YO JAMÁS TOCARÍA A NINGÚN NIÑO https://t.co/5v4GA27aaX — tu bratz favorita (@yerimua) January 8, 2024

Habla de la polémica de Rix y Nath Campos

Después de ser “cancelado” por muchos de sus fanáticos tras sus comentarios, Dani Flow volvió a dar su punto de vista con “la cabeza más fría”, sobre el conflicto entre los youtubers Nath Campos y Rix.

“Si soy amigo de un v10l4d0r, yo no considero que tenga ningún amigo v10l4d0r. Así como tú crees que pasó, yo creo que no pasó y es como si yo te juzgara por creer que sí pasó cuando no hay pruebas. Entonces, como tú confías en un lado, yo confío en otro. Yo no creo que sea un v10l4d0r, si fuera uno jamás tomaría como amigo a esa persona”. Dani Flow

Dani Flow se arrepiente de sus comentarios misóginos

El impacto de sus palabras generó una avalancha de críticas en las redes sociales. Después de que el cantante opinara de manera violenta sobre el feminismo, se arrepintió y argumentó lo siguiente:

“Lo que me preocupa un poco es que me quieren echar encima al movimiento feminista. Soy muy ignorante en ese tema, hay muchos temas que no sé, el feminismo como tal, pero siempre lo he visto como algo positivo, algo que se desarrolla y de lo que me gustaría formar parte de una u otra forma, aunque no directamente, porque tengo una hija”. Dani Flow

Se disculpa por normalizar la pedofilia en sus rimas

En otro comunicado, el cantante aprovechó para limpiar su imagen sobre una rima que, supuestamente, fue sacada de contexto, la cual aborda temas de pedofilia:

“El abuso sexual no es broma, me disculpo por haber improvisado rimas tan imprudentes. Ese punch line no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan y esa es mi posición oficial y final sobre el tema”. Dani Flow