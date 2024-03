¿Su esposa está de acuerdo? Dani Flow será papá otra vez, pero ahora con su novia

El mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas y, en esta ocasión, el reguetonero mexicano Dani Flow dejó boquiabiertos a sus seguidores al anunciar en pleno concierto que se convertirá en padre por segunda ocasión, esta vez con su segunda pareja, Valeria Zepeda.

El épico momento fue captado en video, y subido a las redes sociales por los seguidores del artista urbano.

El anuncio se realizó durante una presentación en el Pepsi Center de la Ciudad de México (CDMX). Dani Flow reveló la noticia con un video proyectado en pantalla. En la grabación, se ve a Valeria Zepeda luciendo un vestido verde, mientras aparecen frases de discriminación. Posteriormente, sale a cuadro la familia completa a dar la noticia del embarazo.

Posteriormente, Dani Flow tomó el micrófono para compartir su emoción con sus seguidores.

La revelación del embarazo de Valeria Zepeda no estuvo exenta de polémica. Usuarios en redes sociales notaron la aparente incomodidad de la esposa de Dani Flow, Jocelyn Lino, durante el anuncio, lo que desató una ola de críticas hacia el cantante.

Estas críticas se intensificaron al resurgir una entrevista en la que Dani Flow confesaba que Jocelyn no estaba de acuerdo con la idea de una relación poliamorosa.

“Llegó un momento en el que estoy saliendo mucho de mi casa y ella empieza demostrar que no está cómoda con esa vida. Yo soy muy de familia y no espero a que los problemas avancen tanto. Mi idea era que existiera otra persona para que pudiera tipo cubrir y de ahí me puse insistente, insistente”.

Dani Flow