¿Tú qué opinas? Dania Méndez se queja porque su novio no le regalo un iPhone Pro Max

En redes sociales se ha creado toda una polémica luego de que la influencer y presentadora Dania Méndez contó con tristeza cómo uno de sus novios le había regalado un iPhone que no era un Pro Max, que es el que ella usa debido a su trabajo en redes sociales.

Fue en los comentarios de la cuenta de X, Prófugos del Ácido Fólico, donde se desató el debate acerca de la actitud de Dania Méndez, pues mientras algunas personas le dieron la razón y la defendieron, otros la llamaron interesada y dijeron que se podía comprar sus propias cosas.

Nadie nos preparó para este capítulo 😔💔



Influencer recuerda con tristeza que su ex le regaló un iPhone 14, no era el Pro, ni era Pro Max… era simplemente un iPhone 14 😮‍💨



— Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) February 2, 2024

El video viral se dio en medio de la entrevista con el canal de Youtube ‘UnTalFredo’, allí, conversaron durante dos horas y media sobre la vida de esta presentadora, allí habló sobre infidelidades, sus primeros amores y otros detalles de su vida personal.

En una parte de la conversación, misma que se prolongó por más de dos horas, Dania Méndez relató la experiencia cuando un exnovio le regaló un teléfono Iphone 14, y no un Max o ProMax, como ella esperaba.

Según explicó, ella tenía la intención de comprarse un teléfono celular Iphone 14 Pro Max, pero su exnovio le pide que no lo haga, sino que se espere hasta navidad porque él quiere regalárselo.

Tiempo después, cuando llegó el día de recibir el teléfono por parte de su novio, la influencer observó que su ex se había comprado un modelo Iphone 14 Pro y a ella le entregó un 14, “no Pro ni Pro Max” como deseaba.

“Me di cuenta de que no estaba en el lugar correcto”: Dania Méndez

Tras la evidente decepción, el hombre le preguntó si le había molestado, Méndez respondió que no y ante una nueva segunda pregunta se quedó callada, porque según dijo, “no le gusta hacer sentir mal a las personas”.

“Yo me quedé pensando, si me hubiera pedido dinero para comprarme el Max o nos hubiéramos comprado el mismo, pero por qué tú un Max y yo un 14, de ahí yo supe, creo que no estoy en el lugar correcto cuando vio mi cara del celular y que lo volví a guardar y me dijo. No te gustó y le dije sí, gracias”, contó

El debate en redes

A pesar de las críticas no fueron pocos los internautas defendieron a Dania Méndez

La anécdota se hizo viral en redes sociales, especialmente en Twitter y Tiktok donde los usuarios se dedicaron a criticar a la joven por no recibir con cariño el regalo que le dieron.

“Cuando te den el iPhone 14, no Pro, no Max te das cuenta que no estas con la persona correcta… Recuerda, pro y Max significa amor”, “He oído cosas tristes pero esto es devastador”, Ella dice que no “No es lo material”, Spoiler: si fue lo material”, dicen algunos de los comentarios en contras.

Internet se unió para defenderla y revelar que el video fue sacado de contexto, pues tuvo toda la razón de enfadarse cuando su pareja se compró el modelo iPhone 14 Pro Max y a ella le entregó una de gama menor, mientras que pudo comprárse el celular que quería desde tiempo atrás.

“Tiene razón, ella se iba a comprar el celular que quería y el vato le dijo que no, que el se lo compraba para que al final le comprara otro y el se comprara el que ella quería”, “El vato se pasó de la raya. El simple hecho de él comprarse uno mejor al de ella, ya demuestra de qué lado masca la iguana. Normalmente las personillas así suelen ser controladoras”, expresaron los que apoyaron a Dania Méndez.

Otros incluso, pidieron analizar el hecho desde una perspectiva diferente @davidcastellanos.fitness hizo un video explicando con otra óptica lo que Dania quiso expresar y porqué ella no merece recibir hate alguno.