“Intentaron despertarlo”: Daniel Bisogno se mantiene en coma inducido

A días de que Pati Chapoy indicara que Daniel Bisogno se encuentra intubado y en terapia intensiva, en un nuevo reporte sobre su salud (extraoficial) se dio a conocer que el conductor se mantiene en coma inducido.

Chapoy también ya había hablado de que los médicos intentarían despertar a Daniel Bisogno, sin embargo, se tomó la decisión de regresarlo al coma, así lo dio a conocer otra conductora de espectáculos, Ana María Alvarado.

Ana María Alvarado contó en el programa “Sale el sol” la razón por la que Daniel Bisogno continúa en coma inducido.

“Yo me acerqué a Marianita Ochoa, que es muy amiga de la familia, ella empezó a preguntar hasta que dio con Álex, hermano de Daniel Bisogno y él le informó que está delicado, pero que está bien, sí intentaron despertarlo el día de ayer, despertó y lo regresaron al coma inducido, hasta que no se le quite la infección. Es un estado grave pero estable”

Dijo Ana María Alvarado