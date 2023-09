Lo ventanearon: captan a Daniel Bisogno en romance con alguien mucho más joven que él

Daniel Bisogno, tomado de la mano de un hombre. Foto: Cuartoscuro

El popular presentador de televisión, Daniel Bisogno, fue captado tomado de la mano de un hombre más joven que él, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible nuevo romance en su vida. Las imágenes fueron reveladas por el programa de entretenimiento Chisme No Like y en ellas se puede ver al conductor caminando junto al supuesto galán.

Captan a Daniel Bisogno en pleno romance

La grabación muestra a Daniel Bisogno dentro de una terraza perteneciente a un bar ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México (CDMX). El conductor se encontraba acompañado de un hombre que aparentemente es más joven que él. Las cámaras del programa de espectáculos captaron a Daniel Bisogno en pleno romance, abrazándose y besándose con la que podría ser su nueva pareja.

En las imágenes, ambos lucen relajados y sonrientes, se encuentran disfrutando del momento. En un descuido, el conductor toca los glúteos del joven repetidas veces, pero a su acompañante no parece importarle. Sin ningún reclamo, los dos hombres siguen platicando en el bar.

Tiene un romance con un hombre más joven que él

Las imágenes se han viralizado a través de las redes sociales, dando lugar a una serie de conjeturas sobre el inicio de una nueva relación por parte del conductor de espectáculos. Hasta el momento, ni Daniel Bisogno ni su acompañante han realizado declaraciones públicas sobre el tema, generado aún más especulación en el público y la prensa.

Los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain del programa Chisme No Like no sólo pusieron en tela de juicio la diferencia de edad entre Bisogno y su supuesta pareja, también lanzaron acusaciones sobre una supuesta “doble vida” del presentador.

Además, especularon que la vida personal de Bisogno podría ser una fachada para ocultar sus preferencias sexuales. Esta situación ha aumentado aún más la controversia en torno al asunto.

Los hechos ocurren después de la reacción de Daniel Bisogno en defensa de Andrea Legarreta. El conductor lanzó comentarios sobre la separación de Legarreta con Érik Rubín. Chisme No Like también abordó este tema, lo que ha intensificado la atención mediática en torno a la vida personal de estos conocidos presentadores.