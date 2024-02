Daniel Bisogno está en terapia intensiva e intubado: Pati Chapoy actualiza estado de salud del conductor

Daniel Bisogno enfrenta problemas de salud desde hace meses. Foto: Cuartoscuro

Daniel Bisogno lleva cinco días en terapia intensiva y tuvo que ser intubado, informó Pati Chapoy, la titular del programa Ventaneando. Durante la emisión de este martes, la presentadora dio a conocer el parte médico actualizado de su colaborador.

“Ayer me dirigí al hospital donde está internado Daniel Bisogno y la parte médica que me dieron es que, efectivamente, tiene 5 días en terapia intensiva, está intubado… No se sabe cuántos días más va a seguir internado”

De acuerdo con Chapoy, se espera que, al conductor, conocido como el “Muñeco”, se le quite el tubo para saber si es posible que respire por sí solo. A decir de la titular de “Ventaneando”, Daniel Bisogno no tiene la fuerza muscular para poder respirar sin asistencia médica.

“Hoy le hicieron un procedimiento, una tomografía, le van a quitar el tubo. Van a checar que pueda respirar por sí sólo, cosa que se le dificulta porque no tiene la fuerza en los músculos para que pueda respirar por el mismo”

Aunque el panorama médico pareciera alarmante, Chapoy enfatizó que la salud de Daniel Bisogno presenta mejoras, las que podrían extenderse en los próximos días hasta que el conductor pueda recuperarse.

“Los médicos están conscientes de que hay una mejoría. Y esa mejoría se puede llevar muchos días más porque van a esperar a que él responda. Todos los días ha respondido bien a los antibióticos que están terminando de eliminar la infección que tiene en los pulmones y, a partir de ahí, esperar a que él se reponga”

Finalmente, Pati Chapoy destacó que seguirán esperando a que Daniel Bisgono pueda ser dado de alta y dejar atrás el bache de salud que atraviesa desde hace varios meses.

“Seguiremos esperando con esa voluntad de parte de Daniel, esa energía que lo caracteriza para que salga adelante”